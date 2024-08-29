Сборная Украины получит новую форму - Вацко рассказал о деталях

Игроки сборной Украины на Евро-2024. Фото: Reuters

Сборная Украины обретет новую игровую форму в октябре 2024 года. УАФ согласовала все детали со спонсорами национальной команды.

Об этом говорится в выпуске программы Вацко Live.

Читайте также:

Сборная Украины получит новую форму

По словам Виктора, сотрудничество с новым спонсором анонсировали еще весной, а сами переговоры продолжались более трех месяцев. В результате было подписано соглашение, однако команда будет стартовать в новом розыгрыше Лиги наций еще в старой экипировке.

Оказывается, срок соглашения с предыдущим техническим спонсором (Joma) истекает в сентябре, так что в двух матчах украинцам придется играть в "старой" форме.

Кроме того, отмечается, что Adidas и Украинская ассоциация футбола планируют организовать большую презентацию новой формы.

"Это будет что-то большое и грандиозное. И запланировано это на октябрь, при том что документы были подписаны еще в июле. Но нюанс заключался в том, что УАФ имела действующий контракт с нынешним техническим партнером до 1 сентября", — говорит Вацко.

Соответственно никто из сторон не хотел предпринимать никаких шагов, нарушающих этот контракт. Презентация новой формы состоится в октябре и уже тогда в матчах Лиги наций против Грузии и Чехии команда Сергея Реброва будет в новой экипировке.

Напомним, Зинченко узнал, в каком клубе проведет следующий сезон — это не "Арсенал".

Шапаренко уйдет из "Динамо" до конца трансферного окна — известно, где будет играть украинец.

Николаю предложили выгодный контракт в одном из популярнейших клубов Италии.

Лунин принял решение о том, где будет играть — это не "Реал".

Определились все участники Лиги чемпионов и их корзины посева.