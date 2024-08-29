Сборная Украины получит новую форму - Вацко рассказал о деталях

Сборная Украины наконец получит новую форму — известны детали соглашения
Сборная Украины обретет новую игровую форму в октябре 2024 года. УАФ согласовала все детали со спонсорами национальной команды.
Об этом говорится в выпуске программы Вацко Live.
Сборная Украины получит новую форму
По словам Виктора, сотрудничество с новым спонсором анонсировали еще весной, а сами переговоры продолжались более трех месяцев. В результате было подписано соглашение, однако команда будет стартовать в новом розыгрыше Лиги наций еще в старой экипировке.
Оказывается, срок соглашения с предыдущим техническим спонсором (Joma) истекает в сентябре, так что в двух матчах украинцам придется играть в "старой" форме.
Кроме того, отмечается, что Adidas и Украинская ассоциация футбола планируют организовать большую презентацию новой формы.
"Это будет что-то большое и грандиозное. И запланировано это на октябрь, при том что документы были подписаны еще в июле. Но нюанс заключался в том, что УАФ имела действующий контракт с нынешним техническим партнером до 1 сентября", — говорит Вацко.
Соответственно никто из сторон не хотел предпринимать никаких шагов, нарушающих этот контракт. Презентация новой формы состоится в октябре и уже тогда в матчах Лиги наций против Грузии и Чехии команда Сергея Реброва будет в новой экипировке.
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