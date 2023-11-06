Болельщик топового клуба совершил суицид из-за поражения в матче

Болельщики "Боки Хуниорс". Фото: REUTERS/Ricardo

В финале Кубка Либертадорес по футболу аргентинский "Бока Хуниорс" проиграл "Флуминенсе" (1:2). Для одного из болельщиков фиаско родного клуба оказалось трагедией.

После игры 23-летний болельщик аргентинского клуба совершил суицид, сообщила Marca.

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После матча полицейский Марсело Моралес, который активно болел за "Боку Хуниорс", покончил с собой.

По словам матери болельщика, ее сын еще за несколько недель до матча заявлял, что покончит с жизнью, если его любимый клуб проиграет. Родители серьезно не отнеслись к такому заявлению.

"Когда "Бока" проигрывала, ему было плохо, грустно, он ругался. Он говорил, что "Бока" для него — это самое важное в жизни. Он покончил с собой из-за этого", — сказала мама погибшего.

Отметим, что еще за несколько дней до матча в городе проведения игры были зафиксированы массовые драки между болельщиками клубов и полицией. Бразильские правоохранители также устроили охоту на аргентинских болельщиков.

"Бока Хуниорс" — "Флуминенсе" — 1:2

Голы: Адвинкула, 72 — Кано, 36, Джон Кеннеди, 99

"Бока Хуниорс": Ромеро, Адвинкула, Фигаль (Вальдес, 113), Валентини, Фабра, Барко (Langoni, 78), Медина (Таборда, 105), Фернандес, Фернандес (Саракки, 105), Кавани (Бенедетто, 78), Мерентиель (Хансон, 90).

"Флуминенсе": Фабио, Самуэл Шавьер (Гуга, 85), Нино, Мело (Марлон, 52), Марсело (Диого Гойяно, 80), Гансо (Джон Кеннеди, 80), Арьяс, Мартинелли (Винисиус Лима, 80), Андре, Кано, Кено (Браз, 103).

Предупреждения: Кавани, 64, Кено, 67, Фигаль, 68, Джон Кеннеди, 89, Лангони, 94, Нино, 105, Кано, 120, Саракки, 120.

Удаления: Джон Кеннеди, 101, Фабра, 105.

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