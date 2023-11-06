Уболівальник топового клубу вчинив суїцид через поразку у матчі

Вболівальники "Боки Хуніорс". Фото: REUTERS/Ricardo

У фіналі Кубка Лібертадорес з футболу аргентинський "Бока Хуніорс" програв "Флуміненсе" (1:2). Для одного з уболівальників фіаско рідного клубу виявилося трагедією.

Після гри 23-річний уболівальник аргентинського клубу вчинив суїцид, повідомила Marca.

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Після матчу поліцейський Марсело Моралес, який активно вболівав за "Боку Хуніорс", наклав на себе руки.

За словами матері вболівальника, її син ще за кілька тижнів до матчу заявляв, що покінчить із життям, якщо його улюблений клуб програє. Батьки серйозно не поставилися до такої заяви.

"Коли "Бока" програвала, йому було погано, сумно, він лаявся. Він казав, що "Бока" для нього — це найважливіше в житті. Він наклав на себе руки через це", — сказала мати загиблого.

Зазначимо, що ще за кілька днів до матчу у місті проведення гри були зафіксовані масові бійки між уболівальниками клубів та поліцією. Бразильські правоохоронці також влаштували полювання на аргентинських уболівальників.

"Бока Хуніорс" — "Флуміненсе" — 1:2

Голи: Адвінкула, 72 — Кано, 36, Джон Кеннеді, 99

"Бока Хуніорс": Ромеро, Адвінкула, Фігаль (Вальдес, 113), Валентині, Фабра, Барко (Langoni, 78), Медіна (Таборда, 105), Фернандес, Фернандес (Сараккі, 105), Кавані (Бенедетто, 7 Мерентіель (Хансон, 90).

"Флуміненсе": Фабіо, Самуел Шав'єр (Гуга, 85), Ніно, Мело (Марлон, 52), Марсело (Діого Гойяно, 80), Гансо (Джон Кеннеді, 80), Арьяс, Мартінеллі (Вінісіус Ліма, 80), Андре , Кано, Кено (Браз, 103).

Попередження: Кавані, 64, Кено, 67, Фігаль, 68, Джон Кеннеді, 89, Лангоні, 94, Ніно, 105, Кано, 120, Сараккі, 120.

Вилучення: Джон Кеннеді, 101, Фабра, 105.

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