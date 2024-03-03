Болельщики Челси загрустили за Абрамовичем

Болельщики "Челси". Фото: "Челси"

В Лондоне болельщики "Челси" продолжают терять терпение из-за результатов команды и постоянных провалов менеджмента. Поэтому некоторые из них начали скучать за бывшим владельцем — российским олигархом Романом Абрамовичем.

Очередным поводом для возмущений стала ничья с "Брентфордом" (2:2), сообщил журналист Джек Россер.

Читайте также:

Chelsea fans going for their club at Brentford.



Chanting for Abramovich and Mourinho, calling Boehly a c**t and telling Pochettino to f**k off. #CFC — Jack Rosser (@JackRosser_) March 2, 2024

Болельщики не подбирают слов в отношении руководства "Челси"

Болельщики "Челси" вспомнили главному тренеру Мауриссио Почеттино и владельцам клуба не только ничью с "Брентфордом", но и поражение в финале Кубка английской лиги второму составу "Ливерпуля".

Болельщики "Челси" на матче с "Брентфордом" скандировали оскорбления: "На**й Почеттино", "Боэли — мудак" и другие.

При этом лондонцы скучают по временам Абрамовича и бывшего главного тренера Жоже Моуриньо. Обоих воспевали на матчах.

"Челси" на текущий момент занимает 11-ое место в турнирной таблице АПЛ. Команде с текущей игрой будет сложно пройти в еврокубки. Вероятно, остается лишь надежда на Кубок Англии, где они в четвертьфинале сыграют против "Лестера".

Напомним, "Жирона" продаст Цыганкова — куда перейдет украинец.

"Динамо" может остаться без капитана — Буяльский ждет трансфер.

Де Брюйне получит рекордный контракт в истории футбола.

Провал Магучих ставит под сомнение золото на Олимпиаде.

"Арсенал" принял решение по поводу будущего Зинченко.

Усик впервые показал публике свою новорожденную дочь.