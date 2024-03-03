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Болельщики Челси загрустили за Абрамовичем

3 марта 2024 16:59
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Агабекян Карен
редактор
Болельщики Челси загрустили за Абрамовичем
Болельщики "Челси". Фото: "Челси"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Лондоне болельщики "Челси" продолжают терять терпение из-за результатов команды и постоянных провалов менеджмента. Поэтому некоторые из них начали скучать за бывшим владельцем — российским олигархом Романом Абрамовичем.

Очередным поводом для возмущений стала ничья с "Брентфордом" (2:2), сообщил журналист Джек Россер.

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Болельщики "Челси" вспомнили главному тренеру Мауриссио Почеттино и владельцам клуба не только ничью с "Брентфордом", но и поражение в финале Кубка английской лиги второму составу "Ливерпуля".

Болельщики "Челси" на матче с "Брентфордом" скандировали оскорбления: "На**й Почеттино", "Боэли — мудак" и другие.

При этом лондонцы скучают по временам Абрамовича и бывшего главного тренера Жоже Моуриньо. Обоих воспевали на матчах.

"Челси" на текущий момент занимает 11-ое место в турнирной таблице АПЛ. Команде с текущей игрой будет сложно пройти в еврокубки. Вероятно, остается лишь надежда на Кубок Англии, где они в четвертьфинале сыграют против "Лестера".

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футбол
Челси
Маурисио Почеттино
Роман Абрамович
болельщики
Жозе Моуринью

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