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Уболівальники Челсі засумували за Абрамовичем

3 березня 2024 16:59
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Агабекян Карен
редактор
Уболівальники Челсі засумували за Абрамовичем
Вболівальники "Челсі". Фото: "Челсі"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У Лондоні вболівальники "Челсі" продовжують втрачати терпіння через результати команди та постійні провали менеджменту. Тому деякі з них почали нудьгувати за колишнім власником — російським олігархом Романом Абрамовичем.

Ще одним приводом для обурень стала нічия з "Брентфордом" (2:2), повідомив журналіст Джек Россер.

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Вболівальники "Челсі" згадали головному тренеру Мауріссіо Почеттіно та власникам клубу не лише нічию з "Брентфордом", а й поразку у фіналі Кубка англійської ліги другому складу "Ліверпуля".

Вболівальники "Челсі" на матчі з "Брентфордом" скандували образи: "На**й Почеттіно", "Боелі — мудак" та інші.

При цьому лондонці нудьгують за часами Абрамовича і колишнього головного тренера Жоже Моуріньо. Обох оспівували на матчах.

"Челсі" зараз займає 11-е місце в турнірній таблиці АПЛ. Команді з поточною грою буде складно пройти до єврокубків. Ймовірно, залишається лише надія на Кубок Англії, де вони у чвертьфіналі зіграють проти "Лестера".

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футбол
Челсі
Маурісіо Почеттіно
Роман Абрамович
вболівальники
Жозе Моурінью

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