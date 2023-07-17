Болельщики "ПСЖ" угрожают будущей звезде французского клуба

Презентация Луиса Энрике в "ПСЖ". Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Руководство французского "ПСЖ" нашло потенциальную замену для Лионеля Месси, который перешел в "Интер Майами". Парижане хотят подписать в "Ювентусе" Душана Влаховича.

Однако переезд серба во Францию оказался под угрозой срыва, сообщает Le Parisien.

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В "ПСЖ" готовятся к активному окончанию летней трансферной кампании. Клуб собирается подписать сразу несколько звезд мирового футбола. Одной из них должен стать Душан Влахович, которого собирается продать туринский "Ювентус". Однако "ПСЖ" столкнулся с неожиданной проблемой.

Почему болельщики протестуют против Влаховича?

Руководство "ПСЖ" уже готовит предложение для "Ювентуса". В туринском клубе недовольны результативностью сербского форварда. От 23-летнего футболиста ожидали лучших результатов. Ориентировочная стоимость трансфера Влаховича в "ПСЖ" составляет 40 млн евро.

Душан Влахович на тренировке. Фото: instagram.com/vlahovicdusan/

Идея приглашения форварда сборной Сербии не понравилась французским болельщикам. Активные фаны парижского клуба выступили резко против такого трансфера. Болельщики проявили гражданскую позицию и выразили протест против переговоров с агентами Влаховича.

Поклонников "ПСЖ" не устраивают политические взгляды сербского форварда. Недавно Душан Влахович был обвинен в поддержке националистов. Форвард продемонстрировал специальный жест, который используют сторонники идеи о том, что Косово является частью Сербии.

Речь идет о приветственном жесте из трех пальцев. Болельщики "ПСЖ" пообещали отрезать Влаховичу эти пальцы в случае, если он перейдет во французский клуб.

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