Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Болельщики "ПСЖ" угрожают будущей звезде французского клуба arrow

Болельщики "ПСЖ" угрожают будущей звезде французского клуба

17 июля 2023 12:16
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Болельщики "ПСЖ" угрожают будущей звезде французского клуба
Презентация Луиса Энрике в "ПСЖ". Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Руководство французского "ПСЖ" нашло потенциальную замену для Лионеля Месси, который перешел в "Интер Майами". Парижане хотят подписать в "Ювентусе" Душана Влаховича.

Однако переезд серба во Францию оказался под угрозой срыва, сообщает Le Parisien

Читайте также:

В "ПСЖ" готовятся к активному окончанию летней трансферной кампании. Клуб собирается подписать сразу несколько звезд мирового футбола. Одной из них должен стать Душан Влахович, которого собирается продать туринский "Ювентус". Однако "ПСЖ" столкнулся с неожиданной проблемой. 

Почему болельщики протестуют против Влаховича? 

Руководство "ПСЖ" уже готовит предложение для "Ювентуса". В туринском клубе недовольны результативностью сербского форварда. От 23-летнего футболиста ожидали лучших результатов. Ориентировочная стоимость трансфера Влаховича в "ПСЖ" составляет 40 млн евро. 

Душан Влахович
Душан Влахович на тренировке. Фото: instagram.com/vlahovicdusan/

Идея приглашения форварда сборной Сербии не понравилась французским болельщикам. Активные фаны парижского клуба выступили резко против такого трансфера. Болельщики проявили гражданскую позицию и выразили протест против переговоров с агентами Влаховича. 

Поклонников "ПСЖ" не устраивают политические взгляды сербского форварда. Недавно Душан Влахович был обвинен в поддержке националистов. Форвард продемонстрировал специальный жест, который используют сторонники идеи о том, что Косово является частью Сербии. 

Речь идет о приветственном жесте из трех пальцев. Болельщики "ПСЖ" пообещали отрезать Влаховичу эти пальцы в случае, если он перейдет во французский клуб. 

Напомним, лидер "Шахтера" может переехать в Италию: топ-клуб готовит трансфер. 

Буяльский получит предложение из Германии: есть интерес от клуба Бундеслиги. 

"МЮ" начал сезон со скандала: игрок обвинил тренера в издевательствах. 

Свитолина повторила уникальное достижение и обошла соперниц. 

"Запакуйте Трубина": "Интер" договорился с "Манчестер Юнайтед" о трансфере голкипера. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

None

Фонд MK Foundation передал пограничникам минивэны и машины скорой помощи

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

07:46 Мудрик стал трансферной целью двух известных клубов

10:48 Когда в Украине перестанут раздавать повестки на улицах: что говорит закон

17:30 Сержант Маркус рассказал о серьезных потерях техники и объявил большой сбор

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз