Уболівальники "ПСЖ" загрожують майбутній зірці французького клубу

Презентація Луїса Енріке у "ПСЖ". Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Керівництво французького "ПСЖ" знайшло потенційну заміну для Ліонеля Мессі, який перейшов до "Інтер Маямі". Парижани хочуть підписати у "Ювентусі" Душана Влаховича.

Однак переїзд серба до Франції опинився під загрозою зриву, повідомляє Le Parisien.

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У "ПСЖ" готуються до активного закінчення літньої трансферної кампанії. Клуб збирається підписати одразу кілька зірок світового футболу. Однією з них має стати Душан Влахович, якого має намір продати туринський "Ювентус". Проте "ПСЖ" зіштовхнувся із несподіваною проблемою.

Чому вболівальники протестують проти Влаховича?

Керівництво "ПСЖ" вже готує пропозицію для "Ювентуса". У туринському клубі незадоволені результативністю сербського форварда. Від 23-річного футболіста чекали найкращих результатів. Орієнтовна вартість трансферу Влаховича до "ПСЖ" складає 40 млн євро.

Душан Влахович на тренуванні. Фото: instagram.com/vlahovicdusan/

Ідея запрошення форварда збірної Сербії не сподобалася французьким уболівальникам. Активні фани паризького клубу різко виступили проти такого трансферу. Уболівальники виявили громадянську позицію та висловили протест проти переговорів з агентами Влаховича.

Шанувальників "ПСЖ" не влаштовують політичні погляди сербського форварда. Нещодавно Душана Влаховича було звинувачено в підтримці націоналістів. Форвард продемонстрував спеціальний жест, який використовують прихильники ідеї про те, що Косово є частиною Сербії.

Йдеться про вітальний жест із трьох пальців. Уболівальники "ПСЖ" пообіцяли відрізати Влаховичу ці пальці у разі, якщо він перейде у французький клуб.

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