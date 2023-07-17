Уболівальники "ПСЖ" загрожують майбутній зірці французького клубу
Керівництво французького "ПСЖ" знайшло потенційну заміну для Ліонеля Мессі, який перейшов до "Інтер Маямі". Парижани хочуть підписати у "Ювентусі" Душана Влаховича.
Однак переїзд серба до Франції опинився під загрозою зриву, повідомляє Le Parisien.
У "ПСЖ" готуються до активного закінчення літньої трансферної кампанії. Клуб збирається підписати одразу кілька зірок світового футболу. Однією з них має стати Душан Влахович, якого має намір продати туринський "Ювентус". Проте "ПСЖ" зіштовхнувся із несподіваною проблемою.
Чому вболівальники протестують проти Влаховича?
Керівництво "ПСЖ" вже готує пропозицію для "Ювентуса". У туринському клубі незадоволені результативністю сербського форварда. Від 23-річного футболіста чекали найкращих результатів. Орієнтовна вартість трансферу Влаховича до "ПСЖ" складає 40 млн євро.
Ідея запрошення форварда збірної Сербії не сподобалася французьким уболівальникам. Активні фани паризького клубу різко виступили проти такого трансферу. Уболівальники виявили громадянську позицію та висловили протест проти переговорів з агентами Влаховича.
Шанувальників "ПСЖ" не влаштовують політичні погляди сербського форварда. Нещодавно Душана Влаховича було звинувачено в підтримці націоналістів. Форвард продемонстрував спеціальний жест, який використовують прихильники ідеї про те, що Косово є частиною Сербії.
Йдеться про вітальний жест із трьох пальців. Уболівальники "ПСЖ" пообіцяли відрізати Влаховичу ці пальці у разі, якщо він перейде у французький клуб.
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