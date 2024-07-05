Французские фанаты вывесили провокационный для Украины баннер на матче Евро-2024

Болельщики сборной Франции. Фото: Jose Breton/Pics Action

В Германии на чемпионате Европы-2024 проходит матч сборных Португалии и Франции. Во время игры французы вывесили провокационный баннер.

Баннер затрагивает войну в Украине, сообщил портал Новини.LIVE.

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Болельщики сборной Франции вывесили банер. Фото: соцсети

Французы раскритиковали военную помощь Украине

Во время матча болельщики сборной Франции опубликовали шарж известного издания Charlie Hebdo.

На рисунке изображена военная помощь Украине в виде самолета в виде труны.

Ранее на Евро-2024 Украину затрагивали лишь флаги России на некоторых матчах турнира.

Франция на групповом этапе Евро-2024 стала второй и в 1/8 финала получила в соперники Бельгию. В очень скучном матче все решил автогол Вертонгена в конце основного времени.

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