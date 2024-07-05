Французские фанаты вывесили провокационный для Украины баннер на матче Евро-2024

Болельщики сборной Франции на матче с Португалией показали антиукраинский банер
В Германии на чемпионате Европы-2024 проходит матч сборных Португалии и Франции. Во время игры французы вывесили провокационный баннер.
Баннер затрагивает войну в Украине, сообщил портал Новини.LIVE.
Французы раскритиковали военную помощь Украине
Во время матча болельщики сборной Франции опубликовали шарж известного издания Charlie Hebdo.
На рисунке изображена военная помощь Украине в виде самолета в виде труны.
Ранее на Евро-2024 Украину затрагивали лишь флаги России на некоторых матчах турнира.
Франция на групповом этапе Евро-2024 стала второй и в 1/8 финала получила в соперники Бельгию. В очень скучном матче все решил автогол Вертонгена в конце основного времени.
Напомним, Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно.
Зинченко покидает "Арсенал" — защитник имеет два варианта продолжения карьеры.
Ребров нашел причину провала сборной Украины на Чемпионате Европы-2024.
"Черноморец" нашел замену Григорчуку — кто возглавит одесситов.
Трубин готовится продолжить карьеру в известном клубе — детали.
Читайте Новини.LIVE!