Французькі фанати вивісили провокаційний для України банер на матчі Євро-2024

Уболівальники збірної Франції. Фото: Jose Breton/Pics Action

У Німеччині на чемпіонаті Європи-2024 проходить матч збірних Португалії та Франції. Під час гри французи вивісили провокаційний банер.

Банер стосується війни в Україні, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Уболівальники збірної Франції вивісили банер. Фото: соцмережі

Французи розкритикували військову допомогу Україні

Під час матчу уболівальники збірної Франції опублікували шарж відомого видання Charlie Hebdo.

На малюнку зображено військову допомогу Україні у вигляді літака у вигляді гробу.

Раніше на Євро-2024 Україну торкалися лише прапорів Росії на деяких матчах турніру.

Франція на груповому етапі Євро-2024 стала другою і в 1/8 фіналу здобула у суперники Бельгію. У дуже нудному матчі все вирішив автогол Вертонгена наприкінці основного часу.

Нагадаємо, Забарний може стати гравцем одного з найтитулованіших клубів світу — що відомо.

Зінченко залишає "Арсенал" — захисник має два варіанти продовження кар'єри.

Ребров знайшов причину провалу збірної України на Чемпіонаті Європи-2024.

"Чорноморець" знайшов заміну Григорчуку — хто очолить одеситів.

Трубін готується продовжити кар'єру у відомому клубі — деталі.