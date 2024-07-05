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Уболівальники збірної Франції на матчі з Португалією показали антиукраїнський банер

5 липня 2024 23:39
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Агабекян Карен
редактор
Французькі фанати вивісили провокаційний для України банер на матчі Євро-2024
Уболівальники збірної Франції. Фото: Jose Breton/Pics Action
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Агабекян Карен
редактор

У Німеччині на чемпіонаті Європи-2024 проходить матч збірних Португалії та Франції. Під час гри французи вивісили провокаційний банер.

Банер стосується війни в Україні, повідомив портал Новини.LIVE.

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Уболівальники збірної Франції вивісили банер. Фото: соцмережі

Французи розкритикували військову допомогу Україні

Під час матчу уболівальники збірної Франції опублікували шарж відомого видання Charlie Hebdo.

На малюнку зображено військову допомогу Україні у вигляді літака у вигляді гробу.

Раніше на Євро-2024 Україну торкалися лише прапорів Росії на деяких матчах турніру.

Франція на груповому етапі Євро-2024 стала другою і в 1/8 фіналу здобула у суперники Бельгію. У дуже нудному матчі все вирішив автогол Вертонгена наприкінці основного часу.

Нагадаємо, Забарний може стати гравцем одного з найтитулованіших клубів світу — що відомо. 

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