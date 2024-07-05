Французькі фанати вивісили провокаційний для України банер на матчі Євро-2024

Уболівальники збірної Франції на матчі з Португалією показали антиукраїнський банер
У Німеччині на чемпіонаті Європи-2024 проходить матч збірних Португалії та Франції. Під час гри французи вивісили провокаційний банер.
Банер стосується війни в Україні, повідомив портал Новини.LIVE.
Французи розкритикували військову допомогу Україні
Під час матчу уболівальники збірної Франції опублікували шарж відомого видання Charlie Hebdo.
На малюнку зображено військову допомогу Україні у вигляді літака у вигляді гробу.
Раніше на Євро-2024 Україну торкалися лише прапорів Росії на деяких матчах турніру.
Франція на груповому етапі Євро-2024 стала другою і в 1/8 фіналу здобула у суперники Бельгію. У дуже нудному матчі все вирішив автогол Вертонгена наприкінці основного часу.
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