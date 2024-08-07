Олимпиада-2024: спортсмен арестован за покупку кокаина в Париже

Французская полиция. Фото: AFP

На Олимпийских играх в Париже впервые был арестован один из спортсменов-учасников. Его подозревают в покупке наркотиков.

Подробно об инциденте сообщил журналист Жан-Батист Марти, передает Sport Bible.

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Том Крэйг. Фото: WORLDSPORTPICS.COM

Наркотики в олимпийской деревне

По информации источника, игрок сборной Австралии по хоккею на траве Том Крэйг получил подозрение за то, что якобы покупал кокаин в Париже.

Атлет был задержан 6 августа вечером, когда Крейг купил один грамм кокаина. Вместе со спортсменом задержали 17-летнего дилера, у которого нашли 75 таблеток экстази, три грамма ортомефедрона и семь пробирок с кокаином.

Арест также подтвердили в Национальном комитете Австралии.

Интересно, что Крэйг купил кокаин тогда, когда его сборная вылетела в четвертьфинал Олимпийских игр со счетом 2:3.

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