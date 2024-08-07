Олимпиада-2024: спортсмена арестовали за покупку кокаина в Париже

Учасника Олімпійських ігор заарештували за підозрою в купівлі кокаїну
На Олімпійських іграх в Парижі уперше заарештували одного зі спортсменів-учасників. Його підозрюють в купівлі наркотиків.
Детально про інцидент повідомив журналіст Жан-Батист Марті, передає Sport Bible.
Наркотики у олімпійському селищі
За інформацією джерела, гравець збірної Австралії з хокею на траві Том Крейг отримав підозру за те, що, начебто, купував кокаїн в Парижі.
Атлета затримали 6 серпня увечері, коли Крейг купив один грам кокаїну. Разом зі спортсменом затримали 17-річного дилера, у якого знайшли 75 таблеток екстазі, три грами ортомефедрону та сім пробірок з кокаїном.
Арешт гравця також підтвердили в Національному комітеті Австралії.
Цікаво, що Крейг купив кокаїн тоді, коли його збірна вилетіла в чвертьфіналу Олімпійських ігор з рахунком 2:3.
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