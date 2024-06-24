Венгрия обыграла Шотландию на последних минутах и сохранила шансы на плей-офф

Чобот принес Венгрии победу над Шотландией. Фото: x.com/EURO2024

В последнем третьем туре группы А на Евро-2024 сыграли команды Шотландии и Венгрии. Обе сборные нуждались в победе, чтобы сохранить шансы на плей-офф, заняв третье место в квартете.

Венграм удалось выиграть со счетом 1:0, сообщил портал Новини.LIVE.

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В первом тайме матча не было большого количества моментов. Против одного эпизода у Шотландии венгры ответили тремя.

Интереснее события развивались во второй половине, которую Венгрия начала с атак и ударов по воротах. Шотландия ответила дальним ударом Адамса выше перекладины.

У шотландцев ничего не получалось, а Венгрия нагнетала. В последние минуты основного времени Шефер дважды бил по воротах.

Затем в добавленное время венгры имели очень хорошие моменты, Чобот с правого фланга штрафной пробил в дальнюю штангу. Шотландия огрызнулась двумя ударами во воротах Венгрии.

На 10-й добавленной минуте после углового шотландцев Венгрия убежала в контратаку, в ходе которой Чобот нанес завершающий удар по воротах — 0:1. Этот гол стал самым поздним в основное время в истории чемпионатов Европы.

Победа позволила Венгрии занять третье место в группе и сохранить теоретические шансы на плей-офф.

Шотландия — Венгрия — 0:1

Гол: Чобот, 90+10

Шотландия: Ганн — Ролстон (Маклин, 84), Хендри, Хэнли, Маккенна, Робертсон (Морган, 88) — Макгинн (Армстронг, 76), Гилмор (Кристи, 83), Макгрегор, Мактоминей — Адамс (Шенкленд, 76)

Главный тренер: Стив Кларк.

Венгрия: Гулачи — Ботка, Орбан, Дардои (Солои, 74) — Болла (Чобот, 86), Стайлс (А. Надь, 62), Шефер, Керкез (Ж. Надь, 87) — Шолои, Собослаи — Ворго (Адам, 74)

Главный тренер: Марко Росси.

Предупреждения: Мактоминей — Стайлс, Орбан, Шефер

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