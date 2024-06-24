Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow ​​​​​​​Венгрия забила самый поздний гол на чемпионатах Европы и обыграла Шотландию — видео arrow

​​​​​​​Венгрия забила самый поздний гол на чемпионатах Европы и обыграла Шотландию — видео

24 июня 2024 06:48
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Венгрия обыграла Шотландию на последних минутах и сохранила шансы на плей-офф
Чобот принес Венгрии победу над Шотландией. Фото: x.com/EURO2024
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В последнем третьем туре группы А на Евро-2024 сыграли команды Шотландии и Венгрии. Обе сборные нуждались в победе, чтобы сохранить шансы на плей-офф, заняв третье место в квартете.

Венграм удалось выиграть со счетом 1:0, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Матч Шотландия — Венгрия

В первом тайме матча не было большого количества моментов. Против одного эпизода у Шотландии венгры ответили тремя.

Интереснее события развивались во второй половине, которую Венгрия начала с атак и ударов по воротах. Шотландия ответила дальним ударом Адамса выше перекладины.

У шотландцев ничего не получалось, а Венгрия нагнетала. В последние минуты основного времени Шефер дважды бил по воротах.

Затем в добавленное время венгры имели очень хорошие моменты, Чобот с правого фланга штрафной пробил в дальнюю штангу. Шотландия огрызнулась двумя ударами во воротах Венгрии.

На 10-й добавленной минуте после углового шотландцев Венгрия убежала в контратаку, в ходе которой Чобот нанес завершающий удар по воротах — 0:1. Этот гол стал самым поздним в основное время в истории чемпионатов Европы.

Победа позволила Венгрии занять третье место в группе и сохранить теоретические шансы на плей-офф.

Шотландия — Венгрия — 0:1 

Гол: Чобот, 90+10

Шотландия: Ганн — Ролстон (Маклин, 84), Хендри, Хэнли, Маккенна, Робертсон (Морган, 88) — Макгинн (Армстронг, 76), Гилмор (Кристи, 83), Макгрегор, Мактоминей — Адамс (Шенкленд, 76)

Главный тренер: Стив Кларк.

Венгрия: Гулачи — Ботка, Орбан, Дардои (Солои, 74) — Болла (Чобот, 86), Стайлс (А. Надь, 62), Шефер, Керкез (Ж. Надь, 87) — Шолои, Собослаи — Ворго (Адам, 74)

Главный тренер: Марко Росси.

Предупреждения: Мактоминей — Стайлс, Орбан, Шефер

Напомним, ранее украинский футбольный клуб "прекратил существование" из-за мобилизации.

Мадридский "Реал" назвал новую стоимость Лунина.

Девушка Шапаренко, дочь легенды "Динамо", отреагировала на игру любимого.

Ващук объяснил, как сборная Украины должна сыграть с Бельгией.

"Ливерпуль" и "Барселона" хотят купить лидера сборной Испании — о ком речь.

футбол
Шотландия
Венгрия
Евро-2024 по футболу

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

13 июня 2024

17:34 Убийство 9-летней украинки в Германии — подозреваемый сделал заявление

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны