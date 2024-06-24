Угорщина обіграла Шотландію на останніх хвилинах і зберегла шанси на плей-оф

Угорщина забила найпізніший гол на чемпіонатах Європи і обіграла Шотландію — відео
В останньому третьому турі групи А на Євро-2024 зіграли команди Шотландії та Угорщини. Обидві збірні потребували перемоги, щоб зберегти шанси на плей-оф, посівши третє місце у квартеті.
Угорцям вдалося виграти з рахунком 1:0, повідомив портал Новини.LIVE.
Матч Шотландія — Угорщина
У першому таймі матчу не було великої кількості моментів. Проти одного епізоду у Шотландії угорці відповіли трьома.
Цікавіші події розвивалися у другій половині, яку Угорщина розпочала з атак та ударів по воротах. Шотландія відповіла дальнім ударом Адамса вище поперечини.
У шотландців нічого не виходило, а Угорщина нагнітала. В останні хвилини основного часу Шефер двічі бив по воротах.
Потім у доданий час угорці мали дуже гарні моменти, Чобот із правого флангу штрафного майданчика пробив у дальню штангу. Шотландія огризнулася двома ударами у воротах Угорщини.
На 10-й доданій хвилині після кутового шотландців Угорщина втекла в контратаку, під час якої Чобот завдав завершального удару по воротах — 0:1. Цей гол став найпізнішим в основний час в історії чемпіонатів Європи.
Перемога дозволила Угорщині посісти третє місце у групі та зберегти теоретичні шанси на плей-оф.
Шотландія — Угорщина — 0:1
Гол: Чобот, 90+10
Шотландія: Ганн — Ролстон (Маклін, 84), Хендрі, Хенлі, Маккенна, Робертсон (Морган, 88) — Макгінн (Армстронг, 76), Гілмор (Крісті, 83), Макгрегор, Мактоміней — Адамс (Шенкленд, 76)
Головний тренер: Стів Кларк.
Угорщина: Гулачі — Ботка, Орбан, Дардої (Солої, 74) — Болла (Чобот, 86), Стайлс (А. Надь, 62), Шефер, Керкез (Ж. Надь, 87) — Шолої, Собослаї — Ворго (Адам, 74)
Головний тренер: Марко Россі.
Попередження: Мактоміней — Стайлс, Орбан, Шефер
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