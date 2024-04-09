УЕФА предупредили про возможность теракта на матчах 1/4 Лиги чемпионов

Полиция охраняет порядок перед входом на стадион. Фото: Reuters/John Sibley

На поединках плей-офф Лиги чемпионов будут усилены меры безопасности. Это произошло после того, как появилась информация об угрозе терактов на футбольных матчах.

ИГИЛ угрожает болельщикам и спортсменам, сообщает испанская Marca.

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Во вторник, 9 апреля, состоятся первые поединки четвертьфинала Лиги чемпионов. "Арсенал" примет "Баварию", а "Реал" — "Манчестер Сити". На следующий день "ПСЖ" сыграет с "Барселоной", "Атлетико" сразится с дортмундской "Боруссией". Во время всех поединков стадионы и подступы к ним будут усиленно охранять.

Полиция возле стадионе. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Угроза терактов на футболе

Согласно информации испанских журналистов, которые ссылаются на фонд Аль-Азаима, Исламское государством (ИГИЛ) готовится провести серию терактов во время футбольных матчей. Недавно преступники опубликовали фотографию вооруженного человека, который стоит на фоне с названием стадионов "Ванда Метрополитано", "Эмирейтс Стэдиум", "Парк де Пренс" и "Сантьяго Бернабеу". Именно на этих аренах пройдут первые матчи 1/4 Лиги чемпионов.

Полицейские охраняют порядок возле стадиона. Фото: Reuters/Matthew Childs

Надпись на фотографии призывает "Убить их всех". Как только эта информация стала доступна, УЕФА и правоохранительные органы европейских стран получили все данные о возможных терактах. Охрана правопорядка во время проведения спортивных турниров будет усилена.

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