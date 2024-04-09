УЄФА попередили про можливість теракту на матчах 1/4 Ліги чемпіонів

Поліція охороняє порядок перед входом на стадіон. Фото: Reuters/John Sibley

На поєдинках плей-офф Ліги чемпіонів буде посилено заходи безпеки. Це сталося після того, як з'явилася інформація щодо загрози терактів на футбольних матчах.

ІДІЛ загрожує вболівальникам та спортсменам, повідомляє іспанська Marca.

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У вівторок, 9 квітня, відбудуться перші поєдинки чвертьфіналу Ліги чемпіонів. "Арсенал" прийме "Баварію", а "Реал" — "Манчестер Сіті". Наступного дня "ПСЖ" зіграє з "Барселоною", "Атлетіко" зіграє з дортмундською "Боруссією". Під час усіх поєдинків стадіони та підступи до них посилено охоронятимуть.

Поліція біля стадіону. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Загроза терактів на футболі

Згідно з інформацією іспанських журналістів, які посилаються на фонд Аль-Азаїма, Ісламська держава (ІДІЛ) готується провести серію терактів під час футбольних матчів. Нещодавно злочинці опублікували фотографію озброєної людини, яка стоїть на тлі з назвою стадіонів "Ванда Метрополітано", "Емірейтс Стедіум", "Парк де Пренс" та "Сантьяго Бернабеу". Саме на цих аренах відбудуться перші матчі 1/4 Ліги чемпіонів.

Поліція охороняє порядок біля стадіону. Фото: Reuters/Matthew Childs

Напис на фотографії закликає "Вбити їх усіх". Як тільки ця інформація стала доступною, УЄФА та правоохоронні органи європейських країн отримали всі дані про можливі теракти. Охорону правопорядку під час проведення спортивних турнірів буде посилено.

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