УЕФА отменил решение допустить в международные турниры юношеские сборные России по футболу
Исполком УЕФА отменил решение допустить к международным турнирам юношеские сборные России по футболу. Организация планировала разрешить командам U17 вернуться к отборочным матчам Евро.
Об этом сообщил журналист Sky Sports Роб Харрис.
Отмена решения
УЕФА заявляет, что "не было найдено техническое решение, которое позволило бы российским командам играть".
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