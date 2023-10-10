УЕФА отменил решение допустить в международные турниры юношеские сборные России по футболу

Российская команда по футболу U-17. Фото: росСМИ

Исполком УЕФА отменил решение допустить к международным турнирам юношеские сборные России по футболу. Организация планировала разрешить командам U17 вернуться к отборочным матчам Евро.

Об этом сообщил журналист Sky Sports Роб Харрис.

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Отмена решения

УЕФА заявляет, что "не было найдено техническое решение, которое позволило бы российским командам играть".

Пост Харриса. Фото: скриншот

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