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УЕФА отменил решение допустить в международные турниры юношеские сборные России по футболу

10 октября 2023 13:52
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Агабекян Карен
редактор
УЕФА отменил решение допустить в международные турниры юношеские сборные России по футболу
Российская команда по футболу U-17. Фото: росСМИ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Исполком УЕФА отменил решение допустить к международным турнирам юношеские сборные России по футболу. Организация планировала разрешить командам U17 вернуться к отборочным матчам Евро.

Об этом сообщил журналист Sky Sports Роб Харрис.

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Отмена решения

УЕФА заявляет, что "не было найдено техническое решение, которое позволило бы российским командам играть".

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Пост Харриса. Фото: скриншот

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