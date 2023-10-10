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УЄФА скасував рішення допустити до міжнародних турнірів юнацькі збірні Росії з футболу

10 жовтня 2023 13:52
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Агабекян Карен
редактор
УЄФА скасував рішення допустити до міжнародних турнірів юнацькі збірні Росії з футболу
Російська команда з футболу U-17. Фото: росЗМІ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Виконком УЄФА скасував рішення допустити до міжнародних турнірів юнацькі збірні Росії з футболу. Організація планувала дозволити командам U17 повернутися до відбіркових матчів Євро.

Про це повідомив журналіст Sky Sports Роб Гарріс.

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Скасування рішення 

УЄФА заявляє, що "не було знайдено технічного рішення, яке б дозволило російським командам грати".

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Допис Гарріса. Фото: скриншот

Нагадаємо, Буяльський піде з "Динамо" вже у січні: куди перейде гравець. 

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