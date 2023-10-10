УЄФА скасував рішення допустити до міжнародних турнірів юнацькі збірні Росії з футболу
Виконком УЄФА скасував рішення допустити до міжнародних турнірів юнацькі збірні Росії з футболу. Організація планувала дозволити командам U17 повернутися до відбіркових матчів Євро.
Про це повідомив журналіст Sky Sports Роб Гарріс.
Скасування рішення
УЄФА заявляє, що "не було знайдено технічного рішення, яке б дозволило російським командам грати".
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