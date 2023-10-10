Російська команда з футболу U-17. Фото: росЗМІ

Виконком УЄФА скасував рішення допустити до міжнародних турнірів юнацькі збірні Росії з футболу. Організація планувала дозволити командам U17 повернутися до відбіркових матчів Євро.

Про це повідомив журналіст Sky Sports Роб Гарріс.

Читайте також:

Скасування рішення

УЄФА заявляє, що "не було знайдено технічного рішення, яке б дозволило російським командам грати".

Допис Гарріса. Фото: скриншот

Нагадаємо, Буяльський піде з "Динамо" вже у січні: куди перейде гравець.

Мудрик опинився у центрі скандалу у "Челсі": що відомо.

Караваєв назвав головну проблему збірної України перед матчами відбору на Євро-2024.

Шевченко видалив повідомлення на підтримку Ізраїлю.

Луческу може піти з "Динамо" вже взимку: хто його замінить.