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Украина — Англия: стали известны составы команд

9 сентября 2023 18:05
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Украина — Англия: стали известны составы команд
Ребров и Степаненко. Фото: УАФ
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

До начала матча пятого тура квалификации Евро-2024, в котором встретятся сборные Украины и Англии , остается меньше часа. Матч начнется на стадионе "Тарчинские Арена" в польском Вроцлаве в 19:00 по киевскому времени.

В каких стартовых составах получатся команды, в материале Новини.LIVE.

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В воротах украинцев, как и предполагалось, вышел 29-летний голкипер киевского "Динамо" Георгий Бущан.

В центре защиты действуют Илья Забарный из "Борнмута" и Николай Матвиенко из "Шахтера". Справа в защите будет действовать "горняк" Ефим Конопля, а слева бэк "Эвертона" Виталий Миколенко.

На позиции опорного полузащитника на поле выйдет Тарас Степаненко, в центре поля вместе с ним будут действовать Георгий Судаков и Александр Зинченко.

В нападении будут играть вингеры Михаил Мудрик и Виктор Цыганков. Центрфорд – Роман Яремчук.

Состав Англии

В Англии в воротах Пикфорда. В защите – Уокер, Магвайр, Чилвелл и Гуэхи. В полузащите – Мэддисон, Райс, Беллингем, Хендерсон, в нападении – Сака и Кейн.

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