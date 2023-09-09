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Україна — Англія: стали відомі склади команд

9 вересня 2023 18:05
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Україна — Англія: стали відомі склади команд
Ребров та Степаненко. Фото: УАФ
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

До початку матчу п'ятого туру кваліфікації Євро-2024, у якому зустрінуться збірні України й Англії, залишається менше години. Матч розпочнеться на стадіоні Тарчинські Арена у польському Вроцлаві о 19:00 за київським часом.

У яких стартових складах вийдуть команди, в матеріалі Новини.LIVE.

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У центрі захисту діють Ілля Забарний із "Борнмуту" та Микола Матвієнко з "Шахтаря". Справа в захисті діятиме "гірник" Юхим Конопля, а зліва бек "Евертона" Віталій Міколенко.

На позиції опорного півзахисника на поле вийде Тарас Степаненко, в центрі поля разом з ним діятимуть Георгій Судаков та Олександр Зінченко.

В нападі гратимуть вінгери Михайло Мудрик та Віктор Циганков. Центрфорд — Роман Яремчук.

Склад Англії

У Англії в воротах Пікфорд. В захисті – Вокер, Магвайр, Чілвелл та Гуехі. В півзахисті – Меддісон, Райс, Беллінгем, Хендерсон, в нападі – Сака та Кейн.

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