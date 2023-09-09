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Україна – Англія: у яких складах можуть зіграти команди

9 вересня 2023 11:50
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Україна – Англія: у яких складах можуть зіграти команди
Олександр Зінченко Фото: УАФ
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Сьогодні відбудеться матч п'ятого туру кваліфікації Євро-2024, у якому зустрінуться збірні України й Англії. Матч буде зіграний на стадіоні Тарчинські Арена у польському Вроцлаві. Стартовий свисток у поєдинку пролунає о 19:00 за київським часом.

У яких орієнтовних складах вийдуть команди, в матеріалі Новини.LIVE

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Не для кого не секрет, що саме збірна Англії є очевидним фаворитом напередодні поєдинку з Україною. Навіть якщо брати до уваги наших легіонерів, то Олександр Зінченко повернувся до стартового складу “Арсеналу” після травми лише у четвертому турі АПЛ, Михайло Мудрик виходить за “Челсі” виключно з лави для запасних і теж нещодавно мав несерйозне ушкодження, а Віталій Міколенко втратив місце у старті “Евертона” після підписання 38-річного Ешлі Янга.

Але при цьому гра саме проти англійців буде додатковим стимулом для цих гравців повернути місця у складі своїх команд в АПЛ.

Наразі тільки Ілля Забарний у “Борнмуті” та Віктор Циганков у “Жироні” є залізними гравцями основи на старті цього сезону, і до їхньої поточної форми питань майже немає, тоді як Анатолій Трубін давно не грав, Артем Довбик продовжує адаптуватися до гри у Ла Лізі, а Роман Яремчук вирушив до Валенсії з черговою спробою реанімувати кар'єру.

Чи є проблеми у Англії

Щодо складу Англії, то Джуд Беллінгем показує щось неймовірне у мадридському “Реалі”. Деклан Райс приносить велику користь” Арсеналу”. Є Гаррі Кейн, Букайо Сака, Кайл Вокер.

Але водночас збірна Англії не є командою, яка взагалі не має ніяких вад. Так, лінії атаки та півзахисту у "трьох левів" виглядають просто феноменально, але чи можна сказати те саме про лінію оборони? У першу чергу тут як мінімум уже є питання через цілу низку травм: Шоу, Стоунс, Мінгз, Ріс Джеймс, Александр-Арнольд – усі вони не зіграють проти України, але це не означає, що їх неможливо ніким замінити. 

Орієнтовні склади:

Україна: Лунін — Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко — Судаков, Степаненко, Зінченко — Циганков, Довбик, Мудрик

Англія: Пікфорд — Вокер, Геї, Магвайр, Чілвелл — Беллінгем, Райс, Меддісон — Сака, Кейн, Рашфорд

За версією букмекерів, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Гарета Саутгейта. Так, на перемогу Англії пропонується коефіцієнт 1,44, тоді як потенційний успіх України оцінюється показником 8,70. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,75. 

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