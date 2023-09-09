Украина – Англия: в каких составах могут сыграть команды

Александр Зинченко Фото: УАФ

Сегодня состоится матч пятого тура квалификации Евро-2024, в котором встретятся сборные Украины и Англии. Матч будет сыгран на стадионе Тарчински Арена в польском Вроцлаве. Стартовый свисток в поединке прозвучит в 19.00 по киевскому времени.

В каких ориентировочных составах получатся команды, в материале Новини.LIVE.

Читайте также:

Ни для кого не секрет, что именно сборная Англии является очевидным фаворитом в преддверии поединка с Украиной. Даже если принимать во внимание наших легионеров, то Александр Зинченко вернулся в стартовый состав "Арсенала" после травмы только в четвертом туре АПЛ, Михаил Мудрик выходит за "Челси" исключительно из скамейки для запасных и тоже недавно имел несерьезное повреждение, а Виталий Миколенко потерял место в старте "Эвертона" после подписания 38-летнего Эшли Янга.

Но при этом игра против англичан будет дополнительным стимулом для этих игроков вернуть места в составе своих команд в АПЛ.

Oleksandr Zinchenko & manager Sergei Rebrov является воспроизведением в среду в Украине в Англии. “Мы не думаем о favourites, игроки или деньги,” the #AFC человек желает. “We know everything can happen. We are thinking about ourselves ” — Simon Peach (@SimonPeach) September 8, 2023

Пока только Илья Забарный в "Борнмуте" и Виктор Цыганков в "Жироне" являются железными игроками основы на старте этого сезона, и к их текущей форме вопросов почти нет, тогда как Анатолий Трубин давно не играл, Артем Довбик продолжает адаптироваться к игре в Ла Лиге, а Роман Яремчук отправился в Валенсию с очередной попыткой реанимировать карьеру.

Есть ли проблемы у Англии

Что касается состава Англии, то Джуд Беллингем показывает что-то невероятное в мадридском "Реале". Деклан Райс приносит большую пользу Арсеналу. Есть Гарри Кейн, Букайо Сака, Кайл Уокер.

One last push before Ukraine 😤 pic.twitter.com/KFXy6HM4sT — England (@England) September 8, 2023

Но в то же время сборная Англии не является командой, которая вообще не имеет недостатков. Да, линии атаки и полузащиты у "трех львов" выглядят просто феноменально, но можно ли сказать то же самое о линии обороны? В первую очередь здесь как минимум уже есть вопросы из-за целого ряда травм: Шоу, Стоунс, Мингс, Рос Джеймс, Александр-Арнольд – все они не сыграют против Украины, но это не значит, что их невозможно никем заменить.

Ориентировочные составы:

Украина: Лунин - Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко - Судаков, Степаненко, Зинченко - Цыганков, Довбык, Мудрик

Англия: Пикфорд - Уокер, Геи, Магвайр, Чилвелл - Беллингем, Райс, Мэддисон - Сака, Кейн, Рашфорд

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Гарета Саутгейта. Да, на победу Англии предлагается коэффициент 1,44, тогда как потенциальный успех Украины оценивается показателем 8,70. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,75.

Напомним, Судаков заинтересовал известный клуб: отпустит ли "Шахтер" игрока.

Фьюри объяснил, почему не хочет сразиться с Усиком.

Украина – Англия: где и когда смотреть матч отбора на Евро-2024.

"Динамо" продаст еще одного футболиста : о ком идет речь.

Мирчу Луческу уволят из "Динамо" : кто заменит румынского тренера.