Украина — Бельгия — где смотреть матч Евро-2024 онлайн, бесплатно

Украина — Бельгия, где украинцам смотреть матч онлайн — все источники
В рамках третьего тура группового этапа чемпионата Европы сборная Украины сыграет с Бельгией. Болельщики смогут увидеть матч Евро-2024 в интернете.
Команде Сергея Реброва в этом поединке необходима победа, чтобы выйти в плей-офф турнира, сообщает портал Новини.LIVE.
В среду, 26 июня, на стадионе "Мерседес-Бенц-Арена" в немецком городе Штутгарт встретятся сборные Украины и Бельгии. В 19:00 команды выведет на поле главный судья из Англии Энтони Тейлор.
Где смотреть матч Украина — Бельгия онлайн
Поединок Евро-2024 можно будет посмотреть на YouTube-канале "Взбірна". Начало эфира запланировано на 17:00, а через два часа после старта специальной студии начнется матч с участием сборных Украины и Бельгии.
Самые интересные события игры в студии обсудят Артем Дамницкий, Костя Трембовецкий и Максим Гиленко, которые будут комментировать поединок Евро-2024.
Также матч Украина — Бельгия покажет медиасервис Megogo, который является официальным транслятором чемпионата Европы.
Напомним, Николай Шапаренко станет игроком легендарного клуба.
Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024.
Забарный заинтересовал один из лучших клубов мира — что известно.
Лукаку перейдет в один из самых титулованных клубов мира сразу после Евро 2024.
Два футболиста "Днепра-1" перейдут в амбициозный клуб УПЛ — детали.
Читайте Новини.LIVE!