Украина — Бельгия — где смотреть матч Евро-2024 онлайн, бесплатно

Игроки сборной Украины празднуют гол. Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen

В рамках третьего тура группового этапа чемпионата Европы сборная Украины сыграет с Бельгией. Болельщики смогут увидеть матч Евро-2024 в интернете.

Команде Сергея Реброва в этом поединке необходима победа, чтобы выйти в плей-офф турнира, сообщает портал Новини.LIVE.

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В среду, 26 июня, на стадионе "Мерседес-Бенц-Арена" в немецком городе Штутгарт встретятся сборные Украины и Бельгии. В 19:00 команды выведет на поле главный судья из Англии Энтони Тейлор.

Сборная Украины на Евро-2024. Фото: Reuters/Bernadett Szabo

Где смотреть матч Украина — Бельгия онлайн

Поединок Евро-2024 можно будет посмотреть на YouTube-канале "Взбірна". Начало эфира запланировано на 17:00, а через два часа после старта специальной студии начнется матч с участием сборных Украины и Бельгии.

Самые интересные события игры в студии обсудят Артем Дамницкий, Костя Трембовецкий и Максим Гиленко, которые будут комментировать поединок Евро-2024.

Также матч Украина — Бельгия покажет медиасервис Megogo, который является официальным транслятором чемпионата Европы.

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