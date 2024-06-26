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Украина — Бельгия, где украинцам смотреть матч онлайн — все источники

26 июня 2024 15:04
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Украина — Бельгия — где смотреть матч Евро-2024 онлайн, бесплатно
Игроки сборной Украины празднуют гол. Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В рамках третьего тура группового этапа чемпионата Европы сборная Украины сыграет с Бельгией. Болельщики смогут увидеть матч Евро-2024 в интернете. 

Команде Сергея Реброва в этом поединке необходима победа, чтобы выйти в плей-офф турнира, сообщает портал Новини.LIVE. 

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В среду, 26 июня, на стадионе "Мерседес-Бенц-Арена" в немецком городе Штутгарт встретятся сборные Украины и Бельгии. В 19:00 команды выведет на поле главный судья из Англии Энтони Тейлор

Сборная Украины на Евро-2024
Сборная Украины на Евро-2024. Фото: Reuters/Bernadett Szabo

Где смотреть матч Украина — Бельгия онлайн 

Поединок Евро-2024 можно будет посмотреть на YouTube-канале "Взбірна". Начало эфира запланировано на 17:00, а через два часа после старта специальной студии начнется матч с участием сборных Украины и Бельгии. 

Самые интересные события игры в студии обсудят Артем Дамницкий, Костя Трембовецкий и Максим Гиленко, которые будут комментировать поединок Евро-2024. 

Также матч Украина — Бельгия покажет медиасервис Megogo, который является официальным транслятором чемпионата Европы. 

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Сборная Украины по футболу
Евро-2024
Сборная Бельгии по футболу

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