Україна — Бельгія — де дивитись матч Євро-2024 онлайн, безкоштовно

Україна — Бельгія, де українцям дивитись матч онлайн — усі джерела
У рамках третього туру групового етапу чемпіонату Європи збірна України зіграє із Бельгією. Вболівальники матимуть змогу побачити матч Євро-2024 в інтернеті.
Команді Сергія Реброва у цьому поєдинку потрібна перемога, щоб вийти у плей-офф турніру, повідомляє портал Новини.LIVE.
У середу, 26 червня, на стадіоні "Мерседес-Бенц-Арена" у німецькому місті Штутгарт зустрінуться збірні України та Бельгії. О 19:00 команди виведе на поле головний суддя з Англії Ентоні Тейлор.
Де дивитись матч Україна — Бельгія онлайн
Поєдинок Євро-2024 можна буде переглянути на YouTube-каналі "Взбірна". Початок ефіру запланований на 17:00, а за дві години після старту спеціальної студії розпочнеться матч за участю збірних України та Бельгії.
Найцікавіші події гри у студії обговорять Артем Дамницький, Костя Трембовецький та Максим Гіленко, які коментуватимуть поєдинок Євро-2024.
Також матч Україна — Бельгія покаже медіасервіс Megogo, який є офіційним транслятором чемпіонату Європи.
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