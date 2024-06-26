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Україна — Бельгія, де українцям дивитись матч онлайн — усі джерела

26 червня 2024 15:04
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Україна — Бельгія — де дивитись матч Євро-2024 онлайн, безкоштовно
Гравці збірної України святкують гол. Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У рамках третього туру групового етапу чемпіонату Європи збірна України зіграє із Бельгією. Вболівальники матимуть змогу побачити матч Євро-2024 в інтернеті.

Команді Сергія Реброва у цьому поєдинку потрібна перемога, щоб вийти у плей-офф турніру, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У середу, 26 червня, на стадіоні "Мерседес-Бенц-Арена" у німецькому місті Штутгарт зустрінуться збірні України та Бельгії. О 19:00 команди виведе на поле головний суддя з Англії Ентоні Тейлор.

Збірна України на Євро-2024
Збірна України на Євро-2024. Фото: Reuters/Bernadett Szabo

Де дивитись матч Україна — Бельгія онлайн

Поєдинок Євро-2024 можна буде переглянути на YouTube-каналі "Взбірна". Початок ефіру запланований на 17:00, а за дві години після старту спеціальної студії розпочнеться матч за участю збірних України та Бельгії.

Найцікавіші події гри у студії обговорять Артем Дамницький, Костя Трембовецький та Максим Гіленко, які коментуватимуть поєдинок Євро-2024.

Також матч Україна — Бельгія покаже медіасервіс Megogo, який є офіційним транслятором чемпіонату Європи.

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