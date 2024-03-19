Украина — Босния и Герцеговина — кто будет судить матч отбора на Евро-2024

Игроки сборной Украины. Фото: УАФ

Сборная Украины по футболу 21 марта сыграет в полуфинале квалификации плей-офф чемпионата Европы-2024. Соперником команды Сергея Реброва будет Босния и Герцеговина.

Официальный сайт УЕФА сообщил, что игру рассудит арбитр, который ранее уже работал на матче этих команд в 2021 году.

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Согласно с информацией от УЕФА, главным арбитром на матч назначен немец Феликс Цвайер. Боковыми рефери будут Штефан Лупп и Марко Ахмюллер.

Резервным судьей назначен Даниэль Зиберт. Главным судьей VAR станет Бастиан Данкерт, а его ассистентом Кристиан Дингерт.

Игроки сборной Украины. Фото: УАФ

Отметим, что в январе 2021 года во Львове Цвайер работал на игре Украина — Босния и Герцеговина в квалификации на чемпионат мира-2022. Тот матч завершился ничьей — 1:1.

Полуфинал плей-офф квалификации на Евро-2024 состоится в Зенице на стадионе "Билино Поле". Начало матча — 21:45 по киевскому времени.

В случае победы сборная Украины сыграет в финале плей-офф с победителем матча Израиль — Исландия.

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