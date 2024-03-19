Україна — Боснія та Герцеговина — хто судитиме матч відбору на Євро-2024

Гравці збірної України. Фото: УАФ

Збірна України з футболу 21 березня зіграє у півфіналі кваліфікації плей-оф чемпіонату Європи-2024. Суперником команди Сергія Реброва буде Боснія та Герцеговина.

Офіційний сайт УЄФА повідомив, що гру розсудить арбітр, який раніше вже працював на матчі цих команд у 2021 році.

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Згідно з інформацією від УЄФА, головним арбітром на матч призначено німця Фелікса Цвайєра. Боковими рефері будуть Штефан Лупп та Марко Ахмюллер.

Резервним суддею призначено Даніеля Зіберта. Головним суддею VAR стане Бастіан Данкерт, а його помічником Крістіан Дінгерт.

Гравці збірної України. Фото: УАФ

Зазначимо, що у січні 2021 року у Львові Цвайєр працював на грі Україна — Боснія та Герцеговина у кваліфікації на чемпіонат світу-2022. Той матч завершився нічиєю — 1:1.

Півфінал плей-оф кваліфікації на Євро-2024 відбудеться у Зениці на стадіоні "Біліно Поле". Початок матчу — 21:45 за київським часом.

У разі перемоги збірна України зіграє у фіналі плей-оф із переможцем матчу Ізраїль — Ісландія.

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