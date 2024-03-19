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Україна — Боснія та Герцеговина — хто судитиме матч відбору на Євро-2024

19 березня 2024 17:19
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Україна — Боснія та Герцеговина — хто судитиме матч відбору на Євро-2024
Гравці збірної України. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Збірна України з футболу 21 березня зіграє у півфіналі кваліфікації плей-оф чемпіонату Європи-2024. Суперником команди Сергія Реброва буде Боснія та Герцеговина.

Офіційний сайт УЄФА повідомив, що гру розсудить арбітр, який раніше вже працював на матчі цих команд у 2021 році.

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Згідно з інформацією від УЄФА, головним арбітром на матч призначено німця Фелікса Цвайєра. Боковими рефері будуть Штефан Лупп та Марко Ахмюллер.

Резервним суддею призначено Даніеля Зіберта. Головним суддею VAR стане Бастіан Данкерт, а його помічником Крістіан Дінгерт.

Збірна України з футболу
Гравці збірної України. Фото: УАФ

Зазначимо, що у січні 2021 року у Львові Цвайєр працював на грі Україна — Боснія та Герцеговина у кваліфікації на чемпіонат світу-2022. Той матч завершився нічиєю — 1:1.

Півфінал плей-оф кваліфікації на Євро-2024 відбудеться у Зениці на стадіоні "Біліно Поле". Початок матчу — 21:45 за київським часом.

У разі перемоги збірна України зіграє у фіналі плей-оф із переможцем матчу Ізраїль — Ісландія.

Нагадаємо, Зінченко піде з "Арсеналу" наприкінці сезону — клуб ухвалив рішення щодо гравця.

Україна — Боснія та Герцеговина — де і коли дивитися матч відбору на Євро-2024.

Голанн обрав клуб, до якого перейде з "Манчестер Сіті".

Забарний розповів, як збірна України зіграє проти Боснії та Герцеговини.

Фернандо Торрес "живе у спортзалі" і тренується як суперваговик — відео.

футбол
Збірна України з футболу
Боснія і Герцеговина
УЄФА
УАФ

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