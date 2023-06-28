Украина — самая сильная в тайском боксе: Приймачев стал чемпионом Европейских игр

Сборная Украины по тайскому боксу. Фото: Спортивный Комитет Украины

На Европейских играх в Кракове завершились соревнования по тайскому боксу. Из них Украина вышла с первым общекомандным местом в этом виде единоборств.

"Золото" завоевал лидер украинской команды по тайскому боксу Олег Приймачев, сообщил портал Новини.LIVE.

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Украина — самая сильная в тайском боксе

Золотую медаль Украине в весовой категории 91 кг принес фаворит всех мировых турниров Олег Приймачев. В финале Украинец победил со счетом 30-26 итальянца Энрико Пеллегрини.

Также золотые награды для Украины завоевали Александр Ефименко (71 кг) и Игорь Любченко (67 кг).

Серебряную награду на Европейских играх завоевал Егор Скурихин (81 кг), который в финале уступил представителю Молдовы Артему Ливадарю.

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Бронзовые медали турнира достались Анастасии Михайленко (51 кг) и Владиславу Микитасю.

В медальном зачете по тайскому боксу сборная Украины заняла первое место: 3 золотые, 1 серебряная и 2 бронзовые медали. Второй стала Турция (2+2+2), а третьими поляки (1+2+2).

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