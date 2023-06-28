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Україна — найсильніша в тайському боксі: Приймачов став чемпіоном Європейських ігор

28 червня 2023 09:38
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Агабекян Карен
редактор
Україна — найсильніша в тайському боксі: Приймачов став чемпіоном Європейських ігор
Збірна України з тайського боксу. Фото: Спортивний Комітет України
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

На Європейських іграх у Кракові завершилися змагання з тайського боксу. З них Україна вийшла з першим загальнокомандним місцем у цьому виді єдиноборств.

"Золото" завоював лідер української команди з тайського боксу Олег Приймачов, повідомив портал Новини.LIVE.

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Україна наразі продовжує утримувати третє місце у загальному заліку Європейських ігор. У нашої команды 34 медалі: 17 золотих, 10 срібних та 7 бронзових.

Поєдинок Микитася на Європейських іграх. Фото: Спортивний Комітет України

Україна — найсильніша в тайському боксі

Золоту медаль Україні в ваговій категорії 91 кг очікувано приніс фаворит всіх світових турнірів Олег Приймачов. У фіналі Українець переміг з рахунком 30-26 італійця Енріко Пеллегріні.

Також золоті нагороди для України здобули Олександр Єфіменко (71 кг) та Ігор Любченко (67 кг).

Срібну нагороду на Європейських іграх здобув Єгор Скуріхін (81 кг), який у фіналі поступився представнику Молдови Артему Ливадарю.

Олег Приймачов після початку повномаштабного вторгнення вступив до ЗСУ. Фото: соцмережі

Бронзові медалі турніру дісталися Анастасії Михайленко (51 кг) та Владиславу Микитасю.

У медальному заліку з тайського боксу збірна України посіла перше місце: 3 золоті, 1 срібна та 2 бронзові медалі. Другою стала Туреччина (2+2+2), а третіми стали поляки (1+2+2).

Нагадаємо, Михайло Мудрик та зірка популярного серіалу зіграють у матчі за Україну.

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