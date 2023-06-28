Україна — найсильніша в тайському боксі: Приймачов став чемпіоном Європейських ігор
На Європейських іграх у Кракові завершилися змагання з тайського боксу. З них Україна вийшла з першим загальнокомандним місцем у цьому виді єдиноборств.
"Золото" завоював лідер української команди з тайського боксу Олег Приймачов, повідомив портал Новини.LIVE.
Україна наразі продовжує утримувати третє місце у загальному заліку Європейських ігор. У нашої команды 34 медалі: 17 золотих, 10 срібних та 7 бронзових.
Україна — найсильніша в тайському боксі
Золоту медаль Україні в ваговій категорії 91 кг очікувано приніс фаворит всіх світових турнірів Олег Приймачов. У фіналі Українець переміг з рахунком 30-26 італійця Енріко Пеллегріні.
Також золоті нагороди для України здобули Олександр Єфіменко (71 кг) та Ігор Любченко (67 кг).
Срібну нагороду на Європейських іграх здобув Єгор Скуріхін (81 кг), який у фіналі поступився представнику Молдови Артему Ливадарю.
Бронзові медалі турніру дісталися Анастасії Михайленко (51 кг) та Владиславу Микитасю.
У медальному заліку з тайського боксу збірна України посіла перше місце: 3 золоті, 1 срібна та 2 бронзові медалі. Другою стала Туреччина (2+2+2), а третіми стали поляки (1+2+2).
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