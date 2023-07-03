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Украина невероятно победила Францию: что Ротань сказал после матча

3 июля 2023 07:34
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Агабекян Карен
редактор
Украина невероятно победила Францию: что Ротань сказал после матча
Главный тренер сборной Украины U-21 Руслан Ротань. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Сборная Украины U-21 в четвертьфинале Чемпионата Европы обыграла Францию со счетом 3:1. Победа дала не только выход в полуфинал на Испанию, но и гарантированное место на Олимпийских играх в Париже в 2024 году.

О матче в эфире "Суспільного" высказался главный тренер Руслан Ротань.

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Отметим, что до игры команда Франции была большим фаворитом, но в очередной раз сыграл фактор Михаила Мудрика, заработавшего на себе пенальти в момент с первым голом, а затем отдавшего феноменальную передачу на Георгия Судакова.

Сборная Украины U-21 после победы. Фото: УАФ

Эмоциональные слова Ротаня

Ротань после матча снова поблагодарил силы обороны Украины, благодаря, и для которых они играют на Евро-2023. По поводу матча наставник отметил, что он был очень важен и после победы необходимо быстро ее переварить, чтобы с завтрашнего дня готовиться к полуфиналу с Испанией.

ранция очень мощно начала матч и он пошел не по нашему сценарию. Мы с первых минут стремились взять под контроль мяч, но французы нас очень умело изучили, перекрыли середину поля и большим количеством накрывали наших полузащитников, поэтому начало матча было не за нами. .

При этом мне понравилась реакция на пропущенный мяч, мы не раскисли. За счет индивидуального мастерства, командных действий и характера удалось переломить этот матч. В результате мы победили очень мощную команду, одну из сильнейших на этом турнире", — сказал Ротань.

По словам главного тренера, его стратегия заключалась в том, чтобы Михаил Мудрик и Алексей Кащук открывались за спинами защитников, а Дмитрий Крыськив как "ложная девятка" оттягивал на себя защитников. Наставник признался, что воспользоваться этой тактикой в полной мере не позволил соперник, сильно прессинговавший с первых минут.

"Я очень рад, что в игре, которая для нас в начале получалась неудачной, свою роль сыграло индивидуальное мастерство, и характер команды, которая не раскисла, а нашла силы и преодолела.

Во втором тайме мы перестроились, он был уже по нашему сценарию, в принципе счет на табло, пожалуй, закономерен", — отметил специалист.

Также Ротань не ответил, будет ли тренировать сборную Украины на Олимпийских играх в Париже.

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