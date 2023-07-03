Україна неймовірно перемогла Францію: що Ротань сказав після матчу

Головний тренер збірної України U-21 Руслан Ротань. Фото: УАФ

Збірна України U-21 у чвертьфіналі Чемпіонату Європи обіграла Францію з рахунком 3:1. Перемога дала не лише вихід до півфіналу на Іспанію, але й гарантоване місце на Олімпійських іграх у Парижі у 2024-му році.

Про матч в ефірі "Суспільного" висловився головний тренер Руслан Ротань.

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Зазначимо, що до матчу команда Франції була великим фаворитом, але в черговий раз заграв фактор Михайла Мудрика, який заробив на собі пенальті в моменті з першим голом, а потім віддав феноменальну передачу на Георгія Судакова.

Збірна України U-21 після перемоги. Фото: УАФ

Емоційні слова Ротаня

Ротань після матчу знову подякував силам оборони України, Завдяки, та для яких вони грають на Євро-2023. Стосовно матчу наставник зазначив, що він був дуже важливий й після перемоги необхідно швидко її перетравити та з завтрашнього дня готуватися до півфіналу з Іспанією.

"Франція дуже потужно почала матч й він пішов не за нашим сценарієм. Ми з перших хвилин прагнули взяти під контроль м'яч, але французи нас дуже вміло вивчили, перекрили середину поля і великою кількістю накривали наших півзахисників, тому початок матчу був не за нами.

При цьому мені сподобалася реакція на пропущений м’яч, ми не розкисли. За рахунок індивідуальної майстерності, командних дій та характеру змогли переламати цей матч. В результаті ми перемогли дуже потужну команду, одну з найсильніших на цьому турнірі", — сказав Ротань.

За словами головного тренера, його стратегія була в тому, щоб Михайло Мудрик та Олексій Кащук відкривалися за спинами захисників, а Дмитро Криськів як "хибна дев’ятка" відтягував на себе захисників. Наставник зізнався, що скористатися цією тактикою повною мірою не дозволив суперник, який сильно пресингував з перших хвилин.

"Я дуже радий, що у грі, яка для нас на початку вийшла невдалою, свою роль зіграла індивідуальна майстерність, і характер команди, яка не розкисла, а знайшла сили і переборола.

У другому таймі ми перелаштувалися, він був уже за нашим сценарієм, в принципі рахунок на табло, мабуть, закономірний", — зазначив фахівець.

Також Ротань не відповів про те, чи буде тренувати збірну України на Олімпійських іграх в Парижі.

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