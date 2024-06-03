Германия — Украина — анонс и прогноз матча

Футболисты сборных Украины и Германии. Фото: instagram.com/mikola_16/

Сергей Ребров готовит сборную Украины к товарищескому матчу с национальной командой Германии. Этот поединок пройдет в рамках подготовки к Евро-2024.

Букмекеры не считают "сине-желтых" фаворитом противостояния, сообщает портал Новини.LIVE.

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Сборная Германии традиционно является неудобным соперником для Украины. В предыдущих девяти поединках "сине-желтым" не удалось одержать ни одной победы. Немцы выиграли пять раз, еще четыре встречи завершились вничью.

Сергей Ребров дебютировал в сборной Украины летом прошлого года. Тогда соперником национальной команды как раз стала Германия. В итоге встреча завершилась со счетом 3:3. В составе "сине-желтых" Цыганков оформил дубль, еще один гол забил Мудрик. За Бундестим забивали Фюллькруг, Хаверц и Киммих.

Виталий Миколенко (справа) не выйдет на поле. Фото: instagram.com/uafukraine/

Анонс матча Германия — Украина

Немецкая команда не играла отборочные матчи перед Евро-2024, поскольку команда является хозяйкой турнира. Она проводила только контрольные спарринги, часть из которых оказались настолько неудачными, что Немецкий футбольный союз уволил главного тренера команды Ханса-Дитера Флика.

Его место занял Юлиан Нагельсманн, при котором сборная Германии начала прогрессировать. В двух последних матчах Бундестим последовательно обыграла Францию (2:0) и Нидерланды (2:1).

Немцы оказались фаворитом и перед матчем с Украиной. Коэффициент на победу Бундестим составляет 1,54. Сделать ставку на ничью можно с коэффициентом 4, 75. Прогноз в пользу сборной Украины идет с коэффициентом 7,25.

Сергей Ребров не сможет в этом матче рассчитывать на Виталия Миколенко и Андрея Лунина. Георгий Судаков накануне поединка тренировался в индивидуальном режиме.

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