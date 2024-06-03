Німеччина — Україна — анонс та прогноз матчу

Футболісти збірних України та Німеччини. Фото: instagram.com/mikola_16/

Сергій Ребров готує збірну України до товариського матчу із національною командою Німеччини. Цей поєдинок пройде у рамках підготовки до Євро-2024.

Букмекери не вважають "синьо-жовтих" фаворитом протистояння, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Збірна Німеччини традиційно є незручним суперником для України. У попередніх дев'яти поєдинках "синьо-жовтим" не вдалося здобути жодної перемоги. Німці виграли п'ять разів, ще чотири зустрічі завершились внічию.

Сергій Ребров дебютував у збірній України влітку минулого року. Тоді суперником національної команди якраз стала Німеччина. У підсумку зустріч завершилась із рахунком 3:3. У складі "синьо-жовтих" Циганков оформив дубль, ще один гол забив Мудрик. За Бундестім забивали Фюллькруг, Хаверц та Кімміх.

Віталій Миколенко (праворуч) не вийде на поле. Фото: instagram.com/uafukraine/

Анонс матчу Німеччина — Україна

Німецька команда не грала відбіркові матчі перед Євро-2024, оскільки команда є господаркою турніру. Вона проводила лише контрольні спаринги, частина з яких виявилася настільки невдалою, що Німецький футбольний союз звільнив головного тренера команди Ганса-Дітера Фліка.

Його місце зайняв Юліан Нагельсманн, за якого збірна Німеччини почала прогресувати. У двох останніх матчах Бундестім послідовно обіграла Францію (2:0) та Нідерланди (2:1).

Німці виявились фаворитом і перед матчем з Україною. Коефіцієнт на перемогу Бундестім складає 1,54. Зробити ставку на нічию можна з коефіцієнтом 4,75. Прогноз на користь збірної України йде з коефіцієнтом 7,25.

Сергій Ребров не зможе у цьому матчі розраховувати на Віталія Миколенка та Андрія Луніна. Георгій Судаков напередодні поєдинку тренувався в індивідуальному режимі.

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