Марусяк установил исторический результат для Украины на Кубке мира

Украина получила ТОП-2 результат в прыжках с большого трамплина
В американском Лейк-Плэсиде проходит этап Кубка мира по прыжкам с трамплина. На турнире Украину представляли Евгений Марусяк и Виталий Калиниченко.
На турнире Марусяку удалось достичь второго лучшего результата Украины на Кубках мира, сообщил портал "Суспільне Спорт".
Украина показала свой второй лучший результат
Соревнования на большом трамплине начались с квалификации, где участвуют 55 прыгунов. В следующий раунд выходили 50 лучших. С этой задачей Марусяк справился, поскольку показал 32-й результат — 108.9 балла.
В первом основном раунде Марусяк набрал 117.8 балла и прошел дальше с 15-го места.
Во втором основном раунде Марусяк набрал 114.8 балла и по итогам двух раундов его результат составил 232.6 балла — это 18-е место.
В этом сезоне Марусяк в седьмой раз попал в ТОП-30 на этапах Кубка мира. При этом результат в Лейк-Плэсиде является для него вторым в этом сезоне. Лучше он выступал 15 декабря в Титизе-Нойштадте — 12-я позиция.
Напомним, титулованная дзюдоистка Дарья Белодед разделась перед подписчиками в соцсетях.
Известный бывший футболист Артем Милевский "изменил" киевскому "Динамо", выбрав другой клуб.
Адрей Воронин — где живет и чем занимается бывший нападающий "Байера" и "Ливерпуля".
Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский показал миру форварда с невероятной антропометрией.
Молодой и перспективный легионер собирается вернуться в "Динамо", поскольку его контракт принадлежит киевлянам.
Читайте Новини.LIVE!