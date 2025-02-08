Марусяк установил исторический результат для Украины на Кубке мира

Евгений Марусяк. Фото: instagram.com/evgeny_marusiak/

В американском Лейк-Плэсиде проходит этап Кубка мира по прыжкам с трамплина. На турнире Украину представляли Евгений Марусяк и Виталий Калиниченко.

На турнире Марусяку удалось достичь второго лучшего результата Украины на Кубках мира, сообщил портал "Суспільне Спорт".

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Евгений Марусяк. Фото: Skijumping.pl

Украина показала свой второй лучший результат

Соревнования на большом трамплине начались с квалификации, где участвуют 55 прыгунов. В следующий раунд выходили 50 лучших. С этой задачей Марусяк справился, поскольку показал 32-й результат — 108.9 балла.

В первом основном раунде Марусяк набрал 117.8 балла и прошел дальше с 15-го места.

Во втором основном раунде Марусяк набрал 114.8 балла и по итогам двух раундов его результат составил 232.6 балла — это 18-е место.

В этом сезоне Марусяк в седьмой раз попал в ТОП-30 на этапах Кубка мира. При этом результат в Лейк-Плэсиде является для него вторым в этом сезоне. Лучше он выступал 15 декабря в Титизе-Нойштадте — 12-я позиция.

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