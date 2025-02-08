Марусяк встановив історичний результат для України на Кубку світу

Україна отримала ТОП-2 результат у стрибках з великого трампліна
В американському Лейк-Плесіді проходить етап Кубка світу зі стрибків з трампліну. На турнірі Україну представляли Євген Марусяк та Віталій Калініченко.
На турнірі Марусяку вдалося досягти другого найкращого результату України на Кубках світу, повідомив портал "Суспільне Спорт".
Україна показала свій другий найкращий результат
Змагання на великому трампліні почалися з кваліфікації, де беруть участь 55 стрибунів. У наступний раунд виходили 50 кращих. З цим завданням Марусяк справився, оскільки показав 32-й результат — 108.9 балів.
У першому основному раунді Марусяк набрав 117.8 балів та пройшов далі з 15-го місця.
В другому основному раунді Марусяк набрав 114.8 балів та за підсумками двох раундів його результат склав 232.6 балів — це 18-те місце.
Цього сезону Марусяк всьоме потрапив у ТОП-30 на етапах Кубка світу. При цьому, результат в Лейк-Плесіді є для нього другим у цього сезону. Краще він виступав 15 грудня в Тітізе-Нойштадте — 12-та позиція.
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