Марусяк встановив історичний результат для України на Кубку світу

Євген Марусяк. Фото: instagram.com/evgeny_marusiak/

В американському Лейк-Плесіді проходить етап Кубка світу зі стрибків з трампліну. На турнірі Україну представляли Євген Марусяк та Віталій Калініченко.

На турнірі Марусяку вдалося досягти другого найкращого результату України на Кубках світу, повідомив портал "Суспільне Спорт".

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Україна показала свій другий найкращий результат

Змагання на великому трампліні почалися з кваліфікації, де беруть участь 55 стрибунів. У наступний раунд виходили 50 кращих. З цим завданням Марусяк справився, оскільки показав 32-й результат — 108.9 балів.

У першому основному раунді Марусяк набрав 117.8 балів та пройшов далі з 15-го місця.

В другому основному раунді Марусяк набрав 114.8 балів та за підсумками двох раундів його результат склав 232.6 балів — це 18-те місце.

Цього сезону Марусяк всьоме потрапив у ТОП-30 на етапах Кубка світу. При цьому, результат в Лейк-Плесіді є для нього другим у цього сезону. Краще він виступав 15 грудня в Тітізе-Нойштадте — 12-та позиція.

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