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Украина проиграла Словении в первом матче отбора на чемпионат Европы-2025

22 февраля 2024 23:13
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Агабекян Карен
редактор
Украина проиграла Словении в первом матче отбора на чемпионат Европы-2025
Александр Ковляр с мячом. Фото: ФБУ
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Агабекян Карен
редактор

Мужская сборная Украины по баскетболу стартовала в отборе на чемпионат Европы-2025. Соперником сине-желтых стала сильная сборная Словении.

В первом матче Украина на выезде уступила словенцам, сообщил портал Новини.LIVE.

Словения Украина
Финальный счет матча Словения — Украина. Фото: ФБУ

Словенцы показали, почему они фавориты

Украинцы с первых минут матча были заточены под агрессивную игру в защите и быстрые атаки, что позволило вырваться вперед, но Словения под конец десятиминутки сравняла счет.

Во второй четверти украинцы снова неплохо начали играть в атаке, но словенцы во второй раз их не отпустили.

После большого перерыва картина матча кардинально изменилась. Словения сумела взять инициативу и кардинально увеличила отрыв. В финальной четверти Словения спокойно довела матч к победе.

Лучшими в составе сборной Украины стали юный Александр Ковляр и ветеран Вячеслав Бобров, набравшие 23 и 17 очков соответственно.

Словения — Украина — 87:73 (21:22, 18:18, 25:13, 23:20)

Украина: Александр Ковляр 23 очка + 8 передач, Виталий Зотов 5 очков + 6 подборов + 5 передач, Кирилл Крутоус 6 очков + 4 подбора, Артем Петров 7 очков + 10 подборов, Артем Пустовой 8 - старт; Вячеслав Бобров 17 очков + 6 подборов, Владислав Мишула 7 очков, Андрей Ткаченко 0, Даниил Шундель 0.

25 февраля Украина сыграет второй матч отбора на Евробаскет-2025 против Португалии.

Напомним, "Шахтер" получит предложение по Судакову из английской Премьер-лиги.

Португалец Роналду вернется в Европу — Криштиану выбрал новый клуб.

Шевченко рассказал, смогут ли ТЦК мобилизировать футболистов.

"Реал" получит предложение по Лунину от "Манчестер Юнайтед".

Киевское "Динамо" готовится к продаже игроков — кто уйдет из киевской команды.

Баскетбол
Сборная Украины по баскетболу
ФБУ
Словения
Евробаскет

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