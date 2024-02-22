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Україна програла Словенії у першому матчі відбору на чемпіонат Європи-2025

22 лютого 2024 23:13
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Агабекян Карен
редактор
Україна програла Словенії у першому матчі відбору на чемпіонат Європи-2025
Олександр Ковляр із м&#39;ячем. Фото: ФБУ
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Агабекян Карен
редактор

Чоловіча збірна України з баскетболу стартувала у відборі до чемпіонату Європи-2025. Суперником синьо-жовтих стала сильна збірна Словенії.

У першому матчі Україна на виїзді поступилася словенцям, повідомив портал Новини.LIVE.

Словенія Україна
Фінальний рахунок матчу Словенія - Україна. Фото: ФБУ

Словенці показали, чому вони фаворити

Українці з перших хвилин матчу були заточені під агресивну гру в захисті та швидкі атаки, що дозволило вирватися вперед, але Словенія в кінці десятихвилинки зрівняла рахунок.

У другій чверті українці знову непогано почали грати в атаці, але словенці їх вдруге не відпустили.

Після великої перерви картина матчу кардинально змінилася. Словенія зуміла взяти ініціативу та кардинально збільшила відрив. У фінальній чверті Словенія спокійно довела матч до перемоги.

Найкращими у складі збірної України стали юний Олександр Ковляр та ветеран В'ячеслав Бобров, які набрали 23 та 17 очок відповідно.

Словенія — Україна — 87:73 (21:22, 18:18, 25:13, 23:20)

Україна: Олександр Ковляр 23 очки + 8 передач, Віталій Зотов 5 очок + 6 підбирань + 5 передач, Кирило Крутоус 6 очок + 4 підбирання, Артем Петров 7 очок + 10 підбирань, Артем Пустовий 8 — старт; В'ячеслав Бобров 17 очок + 6 підбирань, Владислав Мішула 7 очок, Андрій Ткаченко 0, Данило Шундель 0.

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