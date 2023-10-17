Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Украина пропустила в начале матча с Мальтой: видео arrow

Украина пропустила в начале матча с Мальтой: видео

17 октября 2023 22:25
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Украина пропустила в начале матча с Мальтой: видео
Мальта забила мяч. Фото: REUTERS/Darrin Zammit Lupi
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В эти минуты в рамках квалификации на чемпионат Европы-2024 сборная Украины на выезде играет против Мальты. Украинцам необходимо побеждать, чтобы иметь шансы на выход на континентальное первенство.

Мальта открыла счет на 12-й минуте, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Если Мальта потеряла шансы на выход на Евро-2024, то Украина идет третьей, имея 10 очков. Столько же баллов у Италии, но на одну игру меньше. На турнир выходят две лучшие команды.

Провал в начале матча

С первых минут матча сборная Мальты играет лучше Украины и на 12-й минуте открыла счет. Мбонг оказался между центральными защитниками нашей команды и затем убежал от Матвиенко. Оторвавшись от защитника форвард реализовал выход один на один с голкипером.

Сборная Украины в матче с Мальтой не может рассчитывать на Тараса Степаненко, Сергея Кривцова и Руслана Малиновского. Если у первых двух проблемы со здоровьем, то у игрока "Дженоа" перебор желтых карточек.

Напомним, бой Усика с Фьюри станет кошмаром: известный эксперт оценил шансы боксеров.

Работник "Кривбасса" рассказал, почему решил бежать из Украины.

Моуринью уйдет из "Ромы" и станет самым оплачиваемым тренером в мире.

Слова Реброва перед Мальтой: кадровые проблемы, сила соперника и "игнор" Русина.

Мельгоса о победе Украины над Англией: "Они сражаются за свою команду".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

None

Бюджет-2024. Что утвердили депутаты к первому чтению и что сами об этом думают

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

10:09 Роналду возвращается в Европу: он уже выбрал новый клуб

Новость с видео

11:07Сколько будет продолжаться война: новый прогноз от Буданова

15:34 Ученые выяснили, что на самом деле скрывается внутри Луны: это официально

Актуальное по теме