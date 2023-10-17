Украина пропустила в начале матча с Мальтой: видео
В эти минуты в рамках квалификации на чемпионат Европы-2024 сборная Украины на выезде играет против Мальты. Украинцам необходимо побеждать, чтобы иметь шансы на выход на континентальное первенство.
Мальта открыла счет на 12-й минуте, сообщил портал Новини.LIVE.
Если Мальта потеряла шансы на выход на Евро-2024, то Украина идет третьей, имея 10 очков. Столько же баллов у Италии, но на одну игру меньше. На турнир выходят две лучшие команды.
⚽️GOAL | Paul Mbong— Toby (@FCB_Toby) October 17, 2023
13’ | 🇲🇹 Malta [1] - 0 Ukraine 🇺🇦
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Провал в начале матча
С первых минут матча сборная Мальты играет лучше Украины и на 12-й минуте открыла счет. Мбонг оказался между центральными защитниками нашей команды и затем убежал от Матвиенко. Оторвавшись от защитника форвард реализовал выход один на один с голкипером.
Сборная Украины в матче с Мальтой не может рассчитывать на Тараса Степаненко, Сергея Кривцова и Руслана Малиновского. Если у первых двух проблемы со здоровьем, то у игрока "Дженоа" перебор желтых карточек.
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