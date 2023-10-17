Україна пропустила на початку матчу з Мальтою: відео

Мальта забила м'яч. Фото: REUTERS/Darrin Zammit Lupi

У ці хвилини в рамках кваліфікації на чемпіонат Європи-2024 збірна України на виїзді грає проти Мальти. Українцям потрібно перемагати, щоб мати шанси на вихід на континентальну першість.

Мальта відкрила рахунок на 12 хвилині, повідомив портал Новини.LIVE.

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Якщо Мальта втратила шанси на вихід на Євро-2024, то Україна йде третьою, маючи 10 очок. Стільки ж балів в Італії, але на одну гру менше. На турнір виходять дві кращі команди.

⚽️GOAL | Paul Mbong



13' | 🇲🇹 Malta [1] - 0 Ukraine 🇺🇦



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pic.twitter.com/1wIq6S5B6p — Toby (@FCB_Toby) October 17, 2023

Провал на початку матчу

З перших хвилин матчу збірна Мальти грала краще за Україну й на 12-й хвилині відкрила рахунок. Мбонг опинився між центральними захисниками нашої команди і потім втік від Матвієнка. Відірвавшись від захисника форвард реалізував вихід віч-на-віч з голкіпером.

Збірна України у матчі з Мальтою не може розраховувати на Тараса Степаненка, Сергія Кривцова та Руслана Малиновського. Якщо перші два мають проблеми зі здоров'ям, то у гравця "Дженоа" перебір жовтих карток.

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