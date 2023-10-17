Україна пропустила на початку матчу з Мальтою: відео
У ці хвилини в рамках кваліфікації на чемпіонат Європи-2024 збірна України на виїзді грає проти Мальти. Українцям потрібно перемагати, щоб мати шанси на вихід на континентальну першість.
Мальта відкрила рахунок на 12 хвилині, повідомив портал Новини.LIVE.
Якщо Мальта втратила шанси на вихід на Євро-2024, то Україна йде третьою, маючи 10 очок. Стільки ж балів в Італії, але на одну гру менше. На турнір виходять дві кращі команди.
⚽️GOAL | Paul Mbong— Toby (@FCB_Toby) October 17, 2023
13' | 🇲🇹 Malta [1] - 0 Ukraine 🇺🇦
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Провал на початку матчу
З перших хвилин матчу збірна Мальти грала краще за Україну й на 12-й хвилині відкрила рахунок. Мбонг опинився між центральними захисниками нашої команди і потім втік від Матвієнка. Відірвавшись від захисника форвард реалізував вихід віч-на-віч з голкіпером.
Збірна України у матчі з Мальтою не може розраховувати на Тараса Степаненка, Сергія Кривцова та Руслана Малиновського. Якщо перші два мають проблеми зі здоров'ям, то у гравця "Дженоа" перебір жовтих карток.
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