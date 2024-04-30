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Украина разгромила Китай и одержала третью победу на ЧМ-2024 по хоккею

30 апреля 2024 16:33
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Агабекян Карен
редактор
Украина разгромила Китай и одержала третью победу на ЧМ-2024 по хоккею
Сборная Украины по хоккею. Фото: ФХУ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

На чемпионате мира по хоккею в дивизионе 1B сборная Украины провела свой третий матч на групповом этапе. Соперником подопечных Дмитрия Христича стала команда Китая.

Украине удалось победить со счётом 9:0, сообщил портал Новини.LIVE.

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Команда из КНР никогда не славилась большими достижениями в хоккее. К тому же, она приехала на турнир в ослабленном составе без легионеров.

Ослабленный Китай не смог на равных играть со сборной Украины. Подопечные Христича еще в первом периоде забросили четыре сухих шайбы в ворота соперника. К тому же, счет в матче открыл лидер сине-желтых Игорь Мережко, для которого это был третий гол на турнире.

После Мережко в первом периоде забросили шайбы Александр Пересунько, Филипп Пангелов-Юлдашев и Алексей Ворона. Интересно, что Пересунько отметился пятым результативным действием на турнире.

Во Втором и третьем периодах дубли оформили Пересунько, Мережко и Виталий Лялька.

Чемпионат мира по хоккею. Дивизион 1B

Украина – Китай — 9:0 (4:0, 2:0, 3:0)

Шайбы:

1:0 Мережко (Ворона, Фадеев), 02:08

2:0 Пересунько (Дахновский, Пангелов-Юлдашев), 09:46

3:0 Пангелов-Юлдашев (Дахновский, Фадеев – более), 11:33

4:0 Ворона (Мережко, Мазур), 13:18

5:0 Лялька (Сисак), 23:38

6:0 Пересунько (Мазур, Сеть), 37:04

7:0 Лялька (Кривошапкин, Пангелов-Юлдашев), 42:11

8:0 Денискин (Сисак, Фадеев), 51:06

9:0 Мережко (Захаров), 57:46

Вратари: Захарченко — Чэнь

Украина в своей группе занимает первое место с тремя победами над Эстонией, Нидерландами и Китаем. Команда Христича на турнире не пропустила ни одной шайбы, а сама оформила 21 гол.

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Хоккей
ЧМ-2024 по хоккею
Сборная Украины по хоккею
Дмитрий Христич

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