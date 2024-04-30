Украина разгромила Китай и одержала третью победу на ЧМ-2024 по хоккею
На чемпионате мира по хоккею в дивизионе 1B сборная Украины провела свой третий матч на групповом этапе. Соперником подопечных Дмитрия Христича стала команда Китая.
Украине удалось победить со счётом 9:0, сообщил портал Новини.LIVE.
Украина — Китай
Команда из КНР никогда не славилась большими достижениями в хоккее. К тому же, она приехала на турнир в ослабленном составе без легионеров.
Ослабленный Китай не смог на равных играть со сборной Украины. Подопечные Христича еще в первом периоде забросили четыре сухих шайбы в ворота соперника. К тому же, счет в матче открыл лидер сине-желтых Игорь Мережко, для которого это был третий гол на турнире.
После Мережко в первом периоде забросили шайбы Александр Пересунько, Филипп Пангелов-Юлдашев и Алексей Ворона. Интересно, что Пересунько отметился пятым результативным действием на турнире.
Во Втором и третьем периодах дубли оформили Пересунько, Мережко и Виталий Лялька.
Чемпионат мира по хоккею. Дивизион 1B
Украина – Китай — 9:0 (4:0, 2:0, 3:0)
Шайбы:
1:0 Мережко (Ворона, Фадеев), 02:08
2:0 Пересунько (Дахновский, Пангелов-Юлдашев), 09:46
3:0 Пангелов-Юлдашев (Дахновский, Фадеев – более), 11:33
4:0 Ворона (Мережко, Мазур), 13:18
5:0 Лялька (Сисак), 23:38
6:0 Пересунько (Мазур, Сеть), 37:04
7:0 Лялька (Кривошапкин, Пангелов-Юлдашев), 42:11
8:0 Денискин (Сисак, Фадеев), 51:06
9:0 Мережко (Захаров), 57:46
Вратари: Захарченко — Чэнь
Украина в своей группе занимает первое место с тремя победами над Эстонией, Нидерландами и Китаем. Команда Христича на турнире не пропустила ни одной шайбы, а сама оформила 21 гол.
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