Украина разгромила Китай и одержала третью победу на ЧМ-2024 по хоккею

Сборная Украины по хоккею. Фото: ФХУ

На чемпионате мира по хоккею в дивизионе 1B сборная Украины провела свой третий матч на групповом этапе. Соперником подопечных Дмитрия Христича стала команда Китая.

Украине удалось победить со счётом 9:0, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Украина — Китай

Команда из КНР никогда не славилась большими достижениями в хоккее. К тому же, она приехала на турнир в ослабленном составе без легионеров.

Ослабленный Китай не смог на равных играть со сборной Украины. Подопечные Христича еще в первом периоде забросили четыре сухих шайбы в ворота соперника. К тому же, счет в матче открыл лидер сине-желтых Игорь Мережко, для которого это был третий гол на турнире.

После Мережко в первом периоде забросили шайбы Александр Пересунько, Филипп Пангелов-Юлдашев и Алексей Ворона. Интересно, что Пересунько отметился пятым результативным действием на турнире.

Во Втором и третьем периодах дубли оформили Пересунько, Мережко и Виталий Лялька.

Чемпионат мира по хоккею. Дивизион 1B

Украина – Китай — 9:0 (4:0, 2:0, 3:0)

Шайбы:

1:0 Мережко (Ворона, Фадеев), 02:08

2:0 Пересунько (Дахновский, Пангелов-Юлдашев), 09:46

3:0 Пангелов-Юлдашев (Дахновский, Фадеев – более), 11:33

4:0 Ворона (Мережко, Мазур), 13:18

5:0 Лялька (Сисак), 23:38

6:0 Пересунько (Мазур, Сеть), 37:04

7:0 Лялька (Кривошапкин, Пангелов-Юлдашев), 42:11

8:0 Денискин (Сисак, Фадеев), 51:06

9:0 Мережко (Захаров), 57:46

Вратари: Захарченко — Чэнь

Украина в своей группе занимает первое место с тремя победами над Эстонией, Нидерландами и Китаем. Команда Христича на турнире не пропустила ни одной шайбы, а сама оформила 21 гол.

Напомним, Бущан летом уйдет из "Динамо" — появился претендент на вратаря.

Модрич выбрал новый клуб — Лука прощается с "Реалом".

Де Брюйне сказал Гвардиоле, что уйдет из "Манчестер Сити".

Лунин окончательно решил уйти из "Реала" и уже выбрал новый клуб.

Довбиком заинтересовался один из самых титулованных клубов мира.