Україна розгромила Китай та здобула третю перемогу на ЧС-2024 з хокею
На чемпіонаті світу з хокею у дивізіоні 1B збірна України провела свій третій матч на груповому етапі. Суперником підопічних Дмитра Христича стала команда Китаю.
Україні вдалося перемогти з рахунком 9:0, повідомив портал Новини.LIVE.
Україна — Китай
Команда з КНР ніколи не славилася великими досягненнями в хокеї. До того ж вона приїхала на турнір в ослабленому складі без легіонерів.
Ослаблений Китай не зміг на рівних грати зі збірною України. Підопічні Христича ще в першому періоді закинули чотири сухі шайби у ворота суперника. До того ж рахунок у матчі відкрив лідер синьо-жовтих Ігор Мережко, для якого це був третій гол на турнірі.
Після Мережка в першому періоді закинули шайби Олександр Пересунько, Пилип Пангелов-Юлдашев та Олексій Ворона. Цікаво, що Пересунько відзначився п’ятою результативною дією на турнірі.
У Другому та третьому періодах дублі оформили Пересунько, Мережко та Віталій Лялька.
Чемпіонат світу з хокею. Дивізіон 1B
Україна — Китай — 9:0 (4:0, 2:0, 3:0)
Шайби:
1:0 Мережко (Ворона, Фадєєв),02:08
2:0 Пересунько (Дахновський, Пангелов-Юлдашев), 09:46
3:0 Пангелов-Юлдашев (Дахновський, Фадєєв - більш), 11:33
4:0 Ворона (Мережко, Мазур), 13:18
5:0 Лялька (Сисак), 23:38
6:0 Пересунько (Мазур, Мережко), 37:04
7:0 Лялька (Кривошапкін, Пангелов-Юлдашев), 42:11
8:0 Денискін (Сисак, Фадєєв), 51:06
9:0 Мережко (Захаров), 57:46
Воротарі: Захарченко — Чень
Україна у своїй групі наразі посідає перше місце з трьома перемогами над Естонією, Нідерландами та Китаєм. Команда Христича на турнірі не пропустила жодної шайби, а сама оформила 21 гол.
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