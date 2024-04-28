Збірна України переграла Нідерланди на Чемпіонаті світу з хокею

Україна – Нідерланди. Фото: Reuters

Збірна України з хокею бере участь у Чемпіонаті світу з хокею у третьому за силою дивізіоні - ІВ, який проходить з 27 квітня по 3 травня у столиці Литви Вільнюсі. Українці одержали другу розгромну перемогу, цього разу над Нідерландами.

Як саме вдалося перемогти "жовто-блакитним" — у матеріалі Новини.LIVE.

Читайте також:

У першому турі збірна України була сильніше за Естонію з рахунком 8:0. В другому турі у ворота голландців закинули вдвічі менше шайб, але знову жодного не пропустили.

Шайби закинули в українців Пангелов-Юлдашев, Мережко, Захаров та Пересунько.

Попереду Китай, Іспанія та Литва

Суперниками української національної команди також будуть Китай, Іспанія та Литва. Додамо, що китайці та литовці також йдуть без втрат.

За підсумками турніру найкраща команда підвищиться у класі та вийде до Дивізіону ІА, а найгірша опуститься в Дивізіон ІІА.

Нагадаємо, Лунін вирішив піти з "Реала" — за нього борються два топклуби. Проте з'явився ще один претендент на українця.

Шапаренко готовий до трансферу — куди "Динамо" продасть гравця.

Роналду повернеться грати до Європи — який клуб обрав Кріштіану.

Кварацхелія назвав клуб, до якого влітку перейде з "Наполі".

Мудриком зацікавилися відомі клуби — "Челсі" може продати гравця.