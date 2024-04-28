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Збірна України переграла Нідерланди на Чемпіонаті світу з хокею

28 квітня 2024 22:30
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Збірна України переграла Нідерланди на Чемпіонаті світу з хокею
Україна – Нідерланди. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Збірна України з хокею бере участь у Чемпіонаті світу з хокею у третьому за силою дивізіоні - ІВ, який проходить з 27 квітня по 3 травня у столиці Литви Вільнюсі. Українці одержали другу розгромну перемогу, цього разу над Нідерландами.

Як саме вдалося перемогти "жовто-блакитним" — у матеріалі Новини.LIVE.

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У першому турі збірна України була сильніше за Естонію з рахунком 8:0. В другому турі у ворота голландців закинули вдвічі менше шайб, але знову жодного не пропустили.

Шайби закинули в українців Пангелов-Юлдашев, Мережко, Захаров та Пересунько.

Попереду Китай, Іспанія та Литва

Суперниками української національної команди також будуть Китай, Іспанія та Литва. Додамо, що китайці та литовці також йдуть без втрат.

За підсумками турніру найкраща команда підвищиться у класі та вийде до Дивізіону ІА, а найгірша опуститься в Дивізіон ІІА.

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Нідерланди
Хокей
ЧМ-2024 з хокею
Збірна України з хокею

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