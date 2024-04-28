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Сборная Украины победила Нидерланды на Чемпионате мира по хоккею

28 апреля 2024 22:30
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Сборная Украины победила Нидерланды на Чемпионате мира по хоккею
Украина – Нидерланды. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Сборная Украины по хоккею принимает участие в Чемпионате мира по хоккею в третьем по силе дивизионе — ИС, который проходит с 27 апреля по 3 мая в столице Литвы Вильнюсе. Украинцы одержали вторую разгромную победу, на этот раз над Нидерландами.

Как именно удалось победить "желто-синим" — в материале Новини.LIVE.

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В первом туре сборная Украины была сильнее Эстонии со счетом 8:0. Во втором туре в ворота голландцев забросили вдвое меньше шайб, но снова ни одного не пропустили.

Шайбы забросили в украинцев Пангелов-Юлдашев, Мережко, Захаров и Пересунько.

Впереди Китай, Испания и Литва

Соперниками украинской национальной команды будут также Китай, Испания и Литва. Добавим, что китайцы и литовцы тоже уходят без потерь.

По итогам турнира лучшая команда повысится в классе и выйдет в Дивизион ИА, а самая плохая опустится в Дивизион ІІА.

Напомним, Лунин решил уйти из "Реала" — за него борются два топ-клуба. Однако появился еще один претендент на украинца. 

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Нидерланды
Хоккей
ЧМ-2024 по хоккею
Сборная Украины по хоккею

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