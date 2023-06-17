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Украина вылетела на матч с Мальтой

17 июня 2023 20:52
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Агабекян Карен
редактор
Украина вылетела на матч с Мальтой
Сергей Ребров в окружении Андрея Ярмоленко. Фото: УАФ
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Агабекян Карен
редактор

Национальная сборная Украины после матча с Северной Македонией вылетела в Словакию. Там пройдет домашний матч против сборной Мальты.

Национальная сборная Украины проведет свой третий матч на групповом этапе квалификации, сообщили в УАФ.

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Ранее в Скопье национальная команда обыграла Северную Македонию со счётом 3:2. Отметим, что после первого тайма украинцы уступали со счётом 0:2, а затем Илья Забарный, Ефим Конопля и Виктор Цыганков ответили тремя голами.

Впереди Мальта

Сборная Украины 17 июня вылетела из Скопье в Братиславу, а оттуда в Трнаву, где 19 состоится матч с Мальтой.

В квалификации Евро-2024 сборная Украины провела уже два матча. В первой игре команда под руководством Руслана Ротаня уступила Англии со счетом 0:2.

Сейчас в отборочной группе Украина идет четвертой, только за разницей забитых и пропущенных мячов уступая Италии и Северной Македонии. На первой позиции находятся англичане — 9 очков после трех игр.

Напомним, полузащитник Руслан Малиновский может перейти в известный клуб Бундеслиги.

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Михаил Мудрик рассказал, что Сергей Ребров дает команде верный заряд на победы.

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