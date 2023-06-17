Україна вилетіла на матч з Мальтою

Сергій Ребров в оточенні Андрія Ярмоленка. Фото: УАФ

Національна збірна України після матчу з Північною Македонією вилетіла до Словаччини. Саме там пройде домашній матч проти збірної Мальти.

Національна збірна України проведе свій третій матч на груповому етапі кваліфікації, повідомили в УАФ.

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Раніше в Скоп'є національна команда обіграла Північну Македонію з рахунком 3:2. Зазначимо, що після першого тайму українці поступалися з рахунком 0:2, а потім Ілля Забарний, Юхим Конопля та Віктор Циганков відповіли трьома голами.

Попереду Мальта

Збірна України 17 червня вилетіла зі Скоп'є до Братислави, а звідти до Трнави, де 19-го відбудеться матч з Мальтою

У кваліфікації Євро-2024 збірна України провела вже два матчі. У першій грі команда під керівництвом Руслана Ротаня поступилася Англії з рахунком 0:2.

Наразі у відбірковій групі Україна йде четвертою, лише за різницею забитих та пропущених м’ячів поступаючись Італії та Північній Македонії. На першій позиції перебувають англійці — 9 очок після трьох ігор.

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