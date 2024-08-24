Украина потратила более 34 млн на Олимпиаду в Париже и более 100 млн на призовые

Украина потратила более ста миллионов на Олимпийские игры в Париже
Олимпийская сборная Украины в Париже заняла 22-е место в медальном зачете. Команда завоевала три золотых, пять серебряных и четыре бронзовые медали.
По итогам Олимпийских игр НОК Украины сообщил "Информатору", сколько средств государство потратило на подготовку спортсменов и призовые.
Сколько потратила Украина на Олимпиаду
По информации Национального олимпийского комитета, из государственного бюджета было израсходовано более 34 млн грн на участие страны в Олимпиаде.
В комитете объяснили, что для обеспечения участия делегации потратили 32 085 920 гривен. Еще 1 165 980 гривен пошло на штаб подготовки и 777 920 гривен на освещение Олимпиада в СМИ, соцсетях и в рекламе.
При этом в НОК не сообщили, сколько израсходовали не из бюджета, а от спонсоров.
На премирование атлетов расходы составили 1,45 млн долларов (59 576 980 грн). За золотые медали выплачивали 125 тысяч долларов, за серебряную — 80 тысяч, за бронзовую — 55 тысяч.
Больше всего на Олимпийских играх заработала саблистка Ольга Харлан, у которой 180 тысяч долларов за золотую медаль в командных соревнованиях и бронзу в индивидуальных.
Также призовые получили тренеры олимпийских призеров. Специалисты получили 1,120 млн долларов (46 018 081 грн).
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