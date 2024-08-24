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Україна витратила більше ніж сто мільйонів на Олімпійські ігри в Парижі

24 серпня 2024 11:14
оновлено: 11:13
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Україна витратила понад 34 млн на Олімпіаду в Парижі та понад 100 млн на призові
Українські олімпійці в Києві. Фото: Новини.LIVE
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Олімпійська збірна України в Парижі посіла 22 місце в медальному заліку. Команда завоювала три золоті, п’ять срібних та чотири бронзові медалі.

За підсумками Олімпійських ігор НОК України повідомив "Інформатору", скільки коштів держава витратила на підготовку спортсменів та призові.

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Скільки витратила Україна на Олімпіаду

За інформацією Національного олімпійського комітету, з державного бюджету було витрачено понад 34 млн грн на участь країни в Олімпіаді.

У комітеті пояснили, що для забезпечення участі делегації витратили 32 085 920 гривень. Ще 1 165 980 гривень пішло на штаб підготовки та 777 920 гривень на висвітлення Олімпіаду в ЗМІ, соцмережах та в рекламі.

При цьому у НОК не повідомили, скільки витратили не з бюджету, а від спонсорів.

На преміювання атлетів витрати склали 1,45 млн доларів (59 576 980 грн). За золоті медалі виплачували 125 тисяч доларів, за срібну — 80 тисяч, за бронзову — 55 тисяч.

Найбільше на Олімпійських іграх заробила шаблістка Ольга Харлан, у якої 180 тисяч доларів за золоту медаль в командних змаганнях та бронзу в індивідуальних.

Також призові отримали тренери олімпійських призерів. Фахівці отримали 1,120 млн доларів (46 018 081 грн).

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Олімпійські ігри Олімпіада-2024 Ольга Харлан НОК України Париж-2024

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