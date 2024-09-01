Колинько получил первую паралимпийскую медаль в боче для Украины

Представитель Хорватии Давор Комар и украинский игрок в бочу Артем Колинько. Фото: Артем Колинько

Украинский спортсмен Артем Колинько завоевал первую в истории Украины паралимпийскую медаль в боче. Игрок завоевал "бронзу" на Паралимпийских играх.

Об этом сообщил Артем Колинько в Facebook в воскресенье, 1 сентября.

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Украинский 40-летний спортсмен Артем Колинько впервые в истории завоевал медаль на Паралимпийских играх в боче. В мужском турнире класса BC4 он завоевал "бронзу", одолев в финале представителя Хорватии Давора Комара со счетом 4:3.

В решающем матче, состоявшемся 1 сентября, ключевым стал стартовый энд, где Колинько выиграл со счетом 3:0 . Кроме того, украинец одержал победу в третьем из четырех эндов со счетом 1:0.

"Мы сделали это. Бронза на Паралимпиаде в Париже. Спасибо всем за мощную поддержку. Хочу отдать должное своему сопернику и хорошему другу Davor Komar, он также достоин этой медали", — написал Колинько.

На пути к медали Колинько провел шесть матчей, победив в четырех из них. Его соперниками оказались сильные соперники, среди которых британский игрок Стивен Макгуайр и колумбиец Эдилсон Чика Чика, которые переиграли Артема в групповом раунде и полуфинале соответственно.

Сообщение Колинька. Фото: скриншот

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