Колінько здобув першу паралімпійську медаль у бочі для України

Представник Хорватії Давор Комар та український гравець у бочу Артем Колінько. Фото: Артем Колінько

Український спортсмен Артем Колінько здобув першу в історії України паралімпійську медаль у бочі. Гравець завоював "бронзу" на Паралімпійських іграх.

Про це повідомив Артем Колінько у Facebook у неділю, 1 вересня.

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Український 40-річний спортсмен Артем Колінько вперше в історії виборов медаль на Паралімпійських іграх у бочі. У чоловічому турнірі класу BC4 він здобув "бронзу", здолавши в фіналі представника Хорватії Давора Комара з рахунком 4:3.

У вирішальному матчі, який відбувся 1 вересня, ключовим став стартовий енд, де Колінько виграв з рахунком 3:0. Крім того, українець здобув перемогу у третьому з чотирьох ендів з рахунком 1:0.

"Ми це зробили. Бронза на паралімпіаді у Парижі. Дякую всім за потужну підтримку. Хочу віддати належне своєму супернику і хорошому другу Davor Komar, він також гідний цієї медалі", — написав Колінько.

На шляху до медалі Колінько провів шість матчів, перемігши у чотирьох із них. Його суперниками виявилися сильні суперники, серед яких британський гравець Стівен Макґвайр та колумбієць Еділсон Чіка Чіка, які переграли Артема в груповому раунді та півфіналі відповідно.

Допис Колінька. Фото: скриншот

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