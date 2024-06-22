Украинские саблистки завоевали серебро на чемпионате Европы по фехтованию

Украина с Харлан стала второй на чемпионате Европы, проиграв в финале в один балл
В швейцарском Базеле проходит чемпионат Европы по фехтованию. В завершающие дни турнира состоялись соревнования в женской командной сабле.
Сборная Украины выиграла серебряные медали, сообщил НОК Украины.
Как Украинки выступили на Евро-2024
Сборная Украины на турнире была представлена Ольгой Харлан, Алиной Комащук, Еленой Кравацкой и Юлией Бакастовой.
В четвертьфинале украинки победили команду Болгарии (45:42). В полуфинале они одолели сильную сборную Венгрии (45:41).
В финале Украину ждал матч с сильнейшей командой в мире — сборной Франции.
В тяжелом матче сборная Украины уступила всего в одно попадание — 44:45.
Турнирная таблица:
- Франция
- Украина
- Испания
- Венгрия
Отметим, что олимпийская чемпионка Харлан выиграла свою 22-ю медаль на чемпионатах Европы. Ближе всех к ней приблизилась Комащую — пятая награда. У Кравацкой четыре медали, а у Бакастовой три.
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