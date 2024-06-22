Украинские саблистки завоевали серебро на чемпионате Европы по фехтованию

Женская сборная Украины по сабле. Фото: НОК Украины

В швейцарском Базеле проходит чемпионат Европы по фехтованию. В завершающие дни турнира состоялись соревнования в женской командной сабле.

Сборная Украины выиграла серебряные медали, сообщил НОК Украины.

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Сборная Украины на турнире была представлена Ольгой Харлан, Алиной Комащук, Еленой Кравацкой и Юлией Бакастовой.

В четвертьфинале украинки победили команду Болгарии (45:42). В полуфинале они одолели сильную сборную Венгрии (45:41).

В финале Украину ждал матч с сильнейшей командой в мире — сборной Франции.

В тяжелом матче сборная Украины уступила всего в одно попадание — 44:45.

Турнирная таблица:

Франция Украина Испания Венгрия

Отметим, что олимпийская чемпионка Харлан выиграла свою 22-ю медаль на чемпионатах Европы. Ближе всех к ней приблизилась Комащую — пятая награда. У Кравацкой четыре медали, а у Бакастовой три.

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