Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Україна з Харлан стала другою на чемпіонаті Європи, програвши у фіналі в один бал arrow

Україна з Харлан стала другою на чемпіонаті Європи, програвши у фіналі в один бал

22 червня 2024 23:27
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Українські шаблістки здобули срібло на чемпіонаті Європи з фехтування
Жіноча збірна України з шаблі. Фото: НОК України
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У швейцарському Базелі проходить чемпіонат Європи з фехтування. В завершальні дні турніру відбулися змагання у жіночій командній шаблі.

Збірна України виграла срібні медалі, повідомив НОК України.

Читайте також:

Як Українки виступили на Євро-2024

Збірна України на турнірі була представлена Ольгою Харлан, Аліною Комащук, Оленою Кравацькою та Юлією Бакастовою.

У чвертьфіналі українки перемогли команду Болгарії (45:42). У півфіналі вони здолали сильну збірну Угорщини (45:41).

У фіналі на Україну чекав матч із найсильнішою командою у світі — збірною Франції.

У важкому матчі збірна України поступилася лише одним влучанням — 44:45.

Турнірна таблиця:

  1. Франція
  2. Україна
  3. Іспанія
  4. Угорщина

Зазначимо, що олімпійська чемпіонка Харлан виграла свою 22 медаль на чемпіонатах Європи. Ближче за всіх до неї наблизилась Комащук — п'ята нагорода. У Кравацької чотири медалі, а у Бакастової три.

Нагадаємо, Ващук пояснив, як збірна України має зіграти із Бельгією. 

Мудрика, Забарного та Ярмолюка не пустили на Олімпійські ігри.

Дівчина Шапаренка, яка є донькою легенди "Динамо", відреагувала на гру коханого

Зінченко визначився з новим клубом — "Арсенал" готує трансфер. 

"Ліверпуль" та "Барселона" хочуть купити лідера збірної Іспанії — про кого йдеться.

Ольга Харлан
Фехтування
збірна України з фехтування
Аліна Комащук

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

17 червня 2024

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту