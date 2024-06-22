Українські шаблістки здобули срібло на чемпіонаті Європи з фехтування

Україна з Харлан стала другою на чемпіонаті Європи, програвши у фіналі в один бал
У швейцарському Базелі проходить чемпіонат Європи з фехтування. В завершальні дні турніру відбулися змагання у жіночій командній шаблі.
Збірна України виграла срібні медалі, повідомив НОК України.
Як Українки виступили на Євро-2024
Збірна України на турнірі була представлена Ольгою Харлан, Аліною Комащук, Оленою Кравацькою та Юлією Бакастовою.
У чвертьфіналі українки перемогли команду Болгарії (45:42). У півфіналі вони здолали сильну збірну Угорщини (45:41).
У фіналі на Україну чекав матч із найсильнішою командою у світі — збірною Франції.
У важкому матчі збірна України поступилася лише одним влучанням — 44:45.
Турнірна таблиця:
- Франція
- Україна
- Іспанія
- Угорщина
Зазначимо, що олімпійська чемпіонка Харлан виграла свою 22 медаль на чемпіонатах Європи. Ближче за всіх до неї наблизилась Комащук — п'ята нагорода. У Кравацької чотири медалі, а у Бакастової три.
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