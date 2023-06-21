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Украина победой над Хорватией стартовала на Евро-2023

21 июня 2023 20:53
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Агабекян Карен
редактор
Украина победой над Хорватией стартовала на Евро-2023
Зборная Украины после забитого мяча. Фото: ua.tribuna.com
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

На стадионе "Жулешти" в Бухаресте матчем против Хорватии на Евро-2023 U-21 стартовала сборная Украины. Подопечные Руслана Ротаня в первом матче победили балканцев.

Украинцы смогли забить в ворота соперника два мяча, сообщает портал Новини.LIVE.

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Обзор матча

Сборная Украины с первых минут взяла мяч под свой контроль, но никак не могла создать хорошей атаки. Однако на 19-й минуте Алексей Кащук в штрафной получил пас от Артема Бондаренко, обыграл нескольких защитников и пробил в дальний от себя нижний угол ворот — 1:0.

После забитого мяча сборная Украины отдала мяч сопернику и в основном действовала на контратаках. При этом у соперника не регулярно удавались атаки, доходившие до удара.

В начале второго тайма сборная Украины удвоила преимущество. На этот раз Кащук классно подал с правого фланга на Даниила Сикана, который пробил в дальний угол ворот — 2:0.

После 60-й минуты Хорваты начали наращивать преимущество и в одном из моментов Стойкович пробил в перекладину. Еще через 5 минут он прострелил вдоль ворот, а Фриган не попал в створ.

На 82-й минуте Франьич после подачи с фланга пробил головой под перекладину, но Трубин очень легко забрал мяч. Больше хороших моментов у хорватов в позиционном нападении уже не было.

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